Michael McDonald, Jackie Wilson y Dan Fogelberg en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias también de los oyentes de Rock FM. “Esta es la música que estás deseando escuchar, y empezamos con esto de Michael McDonald. Vamos. Es un monumento al buen gusto, la elegancia personificada. Él ha sido el protagonista de tantas aventuras musicales…”. Sonaba entonces ‘Lonely teardrops”, que “versiona de una manera única e incomparable”.

Según iba avanzando el programa, hubo tiempo para escuchar un tema muy especial. 'Baby, I love you' de los Ramones, el cual Herrera catalogó y definió como "el punk para ridiculizar a las bandas de rocks que entonces, en los primeros 70, eran demasiado pomposas. Su mensaje era simple, sus acordes eran cuatro y las letras eran enigmáticas. Era la vida de los Ramones tan sumamente agitada que se ahcía previsible que el final, en los 90, no fuera el mejor".

Posteriormente, sonó 'Everything now", de Arcade Fire. "Qué bonito lo que hace este grupo, qué pasada. Me gustan a todas horas y más un sábado de noche, haciendo radio en directo".

Llegados a la mitad del progama, Carlos Herrera se puso tierno porque, según él mismo, "uno siempre tiene es espíritu tan de sábado por la noche y es necesario". Así que turno para la música más romántica. Turno para Dan Fogelberg con 'Leader of the band'.

El programa tocó su fin con un tema de un tipo que "significó como nadie el paso del rythm and blues al soul. Un tipo realmente influyente en su época. Toda una perla la de Jackie Wilson este 'Reet Petite'".