Be Bop Deluxe, Focus y Lindisfarne en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe', efectivamente, se nos va de las manos porque el comité de selección de canciones donde analizamos puntualmente canción por canción durante horas de debate para saber si está a la altura, yo creo que se ha empleado a fondo esta semana para este programa de este sábado por la noche. Y comenzamos con el sonido de los 70. En esa década se hacía música así y este no era precisamente un grupo de los más populares”, ha explicado el comunicador para pinchar a Be Bop Deluxe, con su canción 'Maid In Heaven'.



“Nos vamos a quedar bastante la década de los setenta. Pero, para perdernos un poco, antes de que Billy Nelson creará esta pieza, yo creo que si ha habido algo psicodélico en los Países Bajos, en Europa en general, además de Inglaterra, en el continente han sido los chicos de Focus”, ha presentado Herrera la canción 'Sylvia'.

“Focus son un grupo incomparable. Son casi perfectos. Brillantísimos. Y ya que he puesto cosas de ese tiempo voy a traerme a unos que también en los 70 habían hecho bastante ruido, pero que muy poca gente recuerda: Lindisfarne”, ha dicho Herrera para presentar la canción 'Run for Home'.

“Y ahora te traigo otro de mis favoritos. Perdón por personificar. Es un grupo móvil en torno a una persona. Han cambiado 700 veces de formación, pero sigue el que lo creó, el líder, además con una canción que tiene una interesantísima historia. Estoy hablando de nuestro Jethro Tull”, ha explicado el comunicador para poner la canción 'We Used to Know'.