"Me alegro, buenas noches". Así ha comenzado la edición Deluxe de Radio Carlitos

A una hora atípica, en un día atípico para sus oyentes, Carlos Herrera ha dado el pistoletazo de salida a 'Radio Carlitos Deluxe', un espacio donde cada madrugada del domingo, de 1 a 2 el comunicador mejor valorado de la radio española rebuscará en su reproductor de música para pinchar sus canciones preferidas.

¿Cuál ha sido la que ha tenido el lujo de estrenar este programa? Young Blood, de Bad Company (Run With The Pack, 1976).

A continuación, Herrera ha viajado desde la Gran Bretaña de los 70 hasta el México de finales de los 90 para deleitar a la audiencia con la guitarra de Santana en el tema Corazón espinado de Maná.

'Radio Carlitos Deluxe' también ha dado la oportunidad a una balada de Steve Tyrell y BJ Thomas como Rock & Roll Lullaby. "Demasiado 'blandiblú'", decía Herrera al término del tema. Así que, todo seguido, ha elegido el rock new wave de The Cars: You Might Think.

Herrera ha vuelto a 1971 para revivir el directo en homenaje a Bangladesh donde tantos artistas participaron, como George Harrison, Ravi Shankar, Billy Preston, Leon Russell, Bob Dylan o Ringo Starr con su It don't come easy.

"Más seco que un bacalao", así ha definido el presentador de 'Herrera en COPE' a Chris Rea al presentar su The Road To Hell:

En la lista de reproducción selectiva de Herrera han aparecido The Blues Brothers. "Quien no los quiere, no quiere a su padre", ha dicho sobre ellos. "No dejan indiferente", señala, como tampoco lo hacen Eric Clapton y Steve Winwood sobre un escenario interpretando canciones como Cocaine.

Estos y otros invitados son los que aparecerán en COPE cada madrugada de domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas. Pasen, escuchen y relájense.