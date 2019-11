Air Supply, The Spinners y MFSB en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

Esta edición ha empezado de lo más animada con "una antigüedad fetén", según el propio comunicador líder de la radio española. En ese momento, sonó en 'Radio Carlitos Deluxe' la canción 'What do I do', de Phil Fearon & Galaxy.

Más tarde, hemos podido escuchar 'Making love out of nothing at all', de Air Supply. El grupo australiano que ha cautivado a Herrera, quien ha afirmado "¡qué bonito, qué bonito!". Un tema que llegó a los primeros puestos de las listas de éxitos junto al 'Total eclipse of the heart'.

Justo a continaución, podíamos disfrutar de la música de 'Los hilanderos', como Herrera los llamó al traducir su nombre artístico al pichar en su reproductor musical para todo la audiencia de COPE y ROCK FM, la mítica canción titulada 'Working my way back to you', de The Spinners.

La sesión de hoy ha tenido su colofón final con la música de MFSB, concretamente la canción 'TSOP (The Sound of Philadelphia'. MFSB, que oficialmente significa "Madre Padre Hermana Hermano", era un grupo de más de treinta músicos de estudio con sede en los Estudios Sigma Sound de Filadelfia.