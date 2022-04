Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla: "No hay palabras para lo que hemos sentido viendo salir a la Macarena"

Carlos Herrera ha tenido la oportunidad de entrevistar, durante el especial de ocho horas que ha dirigido desde 'La Madrugá' de Sevilla, al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha explicado en COPE cómo se organiza una ciudad como Sevilla para vivir, la que es una de las noches más especiales del año para todos los sevillanos.

En primer lugar, el alcalde ha querido destacar la emoción de ver salir a la Macarena: "Yo se que es un tópico lo que voy a decir, pero no hay palabras para lo que hemos sentido viendo salir a la Hermandad de la Macarena, a su Virgen rodeada de una multitud y con un pellizco a todos los que estábamos allí".

Muñoz ha querido destacar la importante labor de coordinación municipal que se requiere en una noche tan especial. "Es cierto que los sevillanos nos movemos en la calle como ninguna otra ciudad, pero también es cierto que la organización de un evento como la Semana Santa, con miles de personas dispersas por toda la ciudad, con esa aglomeración, es esencial", ha apuntado.

"Se requiere de una coordinación esencial, de tener muy bien engrasados todos los servicios municipales en elación con la seguridad, la sanidad, protección civil, la limpieza, son más de 6.000 operarios que de una otra manera están contribuyendo a que todo sea un éxito. Vengo de la Macarena y detrás de la Virgen ya estaba el dispositivo de limpieza para recoger la suciedad que se haya podido acumular, de gente que llevaba horas esperando y que se habrá tomado su Coca Cola o su bolsa de patatas en esa espera", ha añadido y es que esos servicios de limpieza son casi como otro tramo de la Cofradía, como comentaba Herrera.

La Semana Santa es una época de mucho turismo en Sevilla, es "temporada alta" en la ciudad, "cuando se produce el cartel de lleno en casi todos los hoteles de la ciudad", y este año las cifras son muy positivas, como ha dejado claro el alcalde de la ciudad. "En el segundo tramo vamos a estar rondando el 90%, lo cual es una inyección económica muy importante para la ciudad", ha apuntado.

"La Semana Santa tiene dos vertientes importantes este año, para los propios sevillanos es una inyección anímica, necesitabas la Semana Santa igual que vamos a necesitar la feria para esa normalidad, pero también la parte económica. Las cifras de esta mañana es que un 60% de turismo nacional, un 40% de extranjero, con predominio de franceses e italianos", ha detallado.

En cuanto a los incidentes, "están brillando por su ausencia", aunque Muñoz se muestra prudente y explica el por qué de una de las medidas más polémicas en esta noche: "Hay una medida controvertida, que yo no escondo, y es que a partir de la 1 de la mañana no se puede beber alcohol, los bares están cerrados. Yo se que es una noticia que a los hosteleros no les gusta, pero nada peor que mañana Sevilla fuera noticia por unos incidentes en 'La Madrugá'. Eso en términos de imagen y de daños para nuestra ciudad sería alto. Tenemos que establecer unas garantías y yo creo que no pasa nada porque haya un número de horas para tener todas las garantías para que salga todo a pedir de boca porque 'La Madrugá' es tan frágil".

Por otro lado, el alcalde ha explicado cómo vive estas jornadas tan especiales para la ciudad: "He disfrutado de la Semana Santa a pie de calle hasta asumir la alcaldía. Sigo, en la medida de mis posibilidades, disfrutando de algunos de los momentos de la Semana Santa, pero en estos momentos me puede más la responsabilidad de poder hacer un balance sin incidentes, que dejarme llevar por mis apetencias personales, para irme a cualquier calle a ver un paso que me pueda gustar. Mi recorrido es que casi no me muevo de los palcos del ayuntamiento, más allá de un recorrido por las capillas de las Hermandades que van a procesionar ese día. Me estoy moviendo menos de lo que me gustaría, pero soy el máximo responsable de que todo salga bien".

Para concluir, el alcalde ha querido destacar en su conversación con Carlos Herrera el papel de Sevilla como ciudad organizadora de eventos: "Antes de la pandemia ya estábamos haciendo u esfuerzo por posicionar a Sevilla como una ciudad de eventos deportivos y de toda clase. Ahora vamos a tener la final de la Copa de la UEFA, la de la Copa del Rey donde está el Betis. Los organizadores de este tipo de eventos normalmente se van con un alto grado de satisfacción y esa apuesta es sí o sí porque creo que tenemos muchas posibilidades y una buena marca para celebrar eventos".