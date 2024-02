Una pediatra desmonta uno de los mitos de salud más extendidos en España: "No entran por los pies"

Cuando hacen preguntas a la población de qué temas son los que más nos preocupan, siempre aparece como uno de los primeros, la salud. Y es que es una cuestión que en algún momento de nuestra vida nos va a afectar a todos. Y es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, a la hora de informarnos.Son muchos los mitos y bulos que van de boca en boca o corren por las redes, y que lo único que hacen es confundir y en ocasiones llegar a poner en peligro la vida de las personas.

Audio





Esta noche en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar con Lucía Galán, es pediatra, una especie en algunas comunidades casi extinta, escritora, y fundadora y directora de Centro Creciendo. Aunque ella es más conocida en el mundo de la divulgación como "Lucía, mi pediatra". Acaba de publicar el libro "Los virus no entran por los pies", un trabajo que ayuda a derribar los mitos sobre la salud física y mental de niños y familia.

La importancia de la salud en el día a día





Dicen que la felicidad radica en la salud, y que la salud es la mayor riqueza. Por este motivo, debe ser prioritario cuidar de ella durante cualquier etapa de nuestra vida. Actualmente, existen diversas herramientas que permiten cuidarnos a diario sin necesidad de salir de casa.

A lo largo de los años, nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios y es común que aparezcan repentinamente dolores y molestias. Así pues,la prevención y el mantenimiento son una necesidad a medida que envejecemos. Esto nos ayudará a disponer de una calidad de vida excelente, para así poder disfrutar del día a día sin que nada nos limite.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Desmontando mitos de la salud

Todos hemos escuchado muchas leyendas urbanas de lo que es mejor o peor para la salud a lo largo de nuestra vida. Que si el pan es un alimento perjudicial, que si el huevo es malo, si tienes colesterol, que no es bueno beber agua entre comidas... Esto en lo que se refiere a la salud alimentaria, pero también los hay los que se centran en los virus o enfermedades que podemos llegar a coger.

La pediatra Lucía Galánha sido distinguida dentro de los mejores 100 médicos de España y, además, en sus redes sociales tiene más de un millón de seguidores. Pues bien, ella ha desmontado en Poniendo las Calles uno de los mitos más extendidos en nuestro país: "No, los virus no entran por los pies. Los niños pueden caminar descalzos todo lo que quieran por casa, porque no hay ningún peligro. Ni se bajan las defensas, ni cogen un catarro, ni les duele la garganta".





Los padres son claves para evitar estos bulos

Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Por eso, son ellos los primeros que deben informarse cada vez que lean algo relacionado con la salud: "Los padres somos carne de cañón, porque todo lo que está relacionado con la paternidad o maternidad, está rodeado de mucho miedo, de inseguridades. El campo de la medicina es muy complejo, de por sí, donde los avances suelen ir bastante rápido. Esto, cuando lo juntas con la propia emoción que toda madre y padre tiene, pues es la tormenta perfecta".