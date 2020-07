Lucía Galán ha estado Poniendo las Calles con El Pulpo esta madrugada.

Por lo general, cuando uno es padre se hace miles de preguntas relacionadas con la salud y el bienestar de sus hijos. Qué mejor manera que encontrar una respuesta a todas tus dudas de la mano de Lucía Galán, la prescriptora número uno de la pediatría en nuestro país. Esta pediatra, ha sido autora de seis libros, pero fue el bestseller “Lo mejor de nuestras vidas” la obra que dio el pistoletazo de salida a su carrera literaria. Ahora, ha publicado recientemente “El gran libro de Lucía, mi pediatra”, en el que se podrá encontrar gran cantidad de información sobre la salud y el bienestar del bebé hasta su adolescencia.

Lucía Galán ha estado, esta madrugada, Poniendo las Calles con El Pulpo y hablando de su nuevo libro: “estoy muy ilusionada, llega en un momento en el que los papás y las mamás necesitaban que les hablaran claro, mucho sentido común y evidencias científicas para no tener que salir corriendo a urgencias cada vez que su hijo se pone malito”.

Y es que, todos los padres primerizos, tienen, por lo general, mucho miedo: “es verdad que esos primeros años hay mucho miedo y muchas dudas. En el mundo actual en el que vivimos ahora hay tanta información que los padres están más desinformados que nunca. Se necesitaba recopilar en un gran libro todo por lo que van a pasar nuestro libros”.

Lucía le confesaba a El Pulpo que “a pesar de ser pediatra encontré un vacío muy importante sobre todo en el terreno emocional”; y precisamente por eso decidió escribir y publicar todos los libros anteriores, además en ellos, Lucía, dejó “gran parte de mis fantasmas y toda la sabiduría que he tenido con los años. En este libro me fui a lo práctico: ¿cuándo me tengo que preocupar?, ¿cuándo tengo que consultar con el pediatra? Y ¿cuándo me puedo quedar en casa tranquilo? Esas son las preguntas que nos vienen a todos a la cabeza cuando vemos algo raro en nuestros hijos”.

‘El gran libro de Lucía, mi pediatra’ muestra toda la información relacionada con la salud de nuestros hijos; se trata de un libro revelador con el que su autora pretende tranquilizar a los padres ante cualquier problema que tenga su bebé.