El 90% de los jóvenes españoles valora la salud emocional y física por igual, según una encuesta

Un 92 por ciento de los jóvenes españoles valora la salud emocional y física en la misma medida y, de ellos, las mujeres (66%) son las que más priorizan el bienestar mental, con 12 puntos de diferencia por encima de los hombres, un contraste que apenas se aprecia en relación a la salud física, según datos de la 'Encuesta Merck: Salud Emocional. Qué mueve a los Z y millennials europeos', realizada por la compañía Merck.

En esta encuesta, realizada en 7.500 jóvenes de entre 19 y 36 años de doce países europeos, también se resalta la importancia de que ambas generaciones otorgan a su bienestar emocional y físico, así como su compromiso con la investigación e innovación y la sostenibilidad, señalando la necesidad de abordar estos desafíos.

Según los datos, los millennials son los jóvenes españoles que más valoran su salud emocional. De hecho, el 61 por ciento de ellos considera que la salud emocional es un aspecto "muy importante" en sus vidas, frente al 56 por ciento de la Generación Z y de la media europea. Aunque en ambas generaciones se denota un interés por cuidar tanto cuerpo como mente.

Asimismo, en España, 7 de cada 10 jóvenes encuestados asegura que la salud emocional es un tema habitual, o surge de vez en cuando, en reuniones sociales con amigos o en su entorno social, por lo que se vislumbra cierta apertura a compartir cómo se sienten entre ellos.En comparación con el dato del resto de Europa, de media, España está 5 puntos por encima.

En cuanto a cómo se cuidan, los jóvenes españoles sobresalen, en relación a los europeos, con hábitos alimentarios más saludables (74% frente a 66%) y con más tiempo para dormir y descansar (85%) y practicar deporte (80%) frente a la media de Europa (78% en ambos casos).

Sin embargo, con respecto a las revisiones médicas periódicas, la encuesta muestra que fuera de España acuden más a revisiones médicas periódicas, concretamente un 32 por ciento frente a un 24 por ciento en España. En el caso de la terapia, solo un 17 por ciento de los encuestados españoles dice tener apoyo psicológico profesional frente al 23 por ciento de los europeos.

En el entorno laboral, también destaca la importancia que se le da al bienestar emocional de los empleados. Tanto es así que lo que más prima a la hora de seguir en una compañía para los jóvenes es el buen ambiente laboral (91%) y unas buenas condiciones para compatibilizar vida personal y trabajo (88%).

En este sentido, el 70 por ciento asegura que, si fueran CEOs en una compañía, priorizarían programas que mejorasen la salud física y emocional de los trabajadores.

Por otro lado, la encuesta analiza los beneficios y perjuicios de las redes sociales para los jóvenes españoles ya que para más de la mitad de los jóvenes las redes sociales son ya parte esencial de su vida. Concretamente, el 52 por ciento afirma que estas son "muy o bastante" importantes, y entre ellos, destacan los millennials (54%) por encima de los de la generación Z (48%).

Este arraigo a las plataformas digitales ha supuesto, para muchos de ellos, efectos beneficiosos. De hecho, casi 8 de cada 10 jóvenes españoles afirma, con mucha o bastante seguridad, que las redes sociales son una fuente de inspiración para aprender nuevas habilidades, y casi el 70 por ciento opina que impulsan la capacidad de encontrar comunidades con gustos afines.

Además, tres de cada cuatro piensan que ayudan a crear concienciación sobre cuestiones sociales o medioambientales: los jóvenes españoles son los europeos más concienciados en estos aspectos gracias al uso de las redes y, particularmente, el 80 por ciento dicen estar muy o bastante preocupados por el medioambiente.

No obstante, y a pesar de todas estas bondades; el estudio de Merck también revela que, en España, el 64 por ciento de los millennials y el 60 por ciento de los Z reconocen que las redes sociales aumentan el estrés y la ansiedad, por encima de la media europea (58%) y casi la mitad (45%) confiesa haber experimentado, en mucha o bastante medida, "miedo a perderse algo". Esta sensación de ansiedad se conoce como 'FOMO' (Fear of Missing Out, por sus siglas en inglés).

Además, la tecnología también ha dejado su marca en la capacidad de atención de los jóvenes, con un 62 por ciento de españoles entre 16 y 39 años que afirma haber perdido mucha o bastante concentración, seis puntos por encima de la media europea.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

Con respecto a la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario, el 48 por ciento de los jóvenes españoles y el 46 por ciento de los europeos cree que la IA va a revolucionar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades al tiempo que consideran que necesita más desarrollo.

Sin embargo, es necesario garantizar un uso ético y seguro de esta tecnología y se muestran preocupados por ello el 18 por ciento de los millennials y Z europeos frente al 15 por ciento de los de España.

Además, el 54 por ciento de los jóvenes españoles asegura que los líderes mundiales deberían darle más prioridad a la inversión en investigación médica e innovación.