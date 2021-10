El estreñimiento es uno de los síntomas gastrointestinales más comunesque afecta hasta tres veces más a mujeres que a hombres, especialmente durante el embarazo debido a los cambios hormonales. También suele ser más frecuente en personas de edad avanzada mayores de 60-65 años. Aunque el estreñimiento ocasional es muy común, hay personas que desarrollan un estreñimiento crónico que puede prolongarse durante toda la vida.

Para analizar los síntomas y tomar el control de nuestra salud gastrointestinal, el equipo científico de Melio.es desarrolla diez falsos mitos y verdades que giran en torno al estreñimiento.

1. El estreñimiento es una enfermedad → FALSO

El estreñimiento no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que expresa una anomalía en el hábito defecatorio normal, y que en muchos casos es una manifestación de distintos tipos de enfermedades o consecuencia del consumo de determinados medicamentos.

2. No defecar todos los días es estreñimiento ?? FALSO

Existe la creencia popular de que una correcta salud gastrointestinal se asocia con al menos una evacuación por día. Esto puede incitar al consumo de laxantes sin prescripción médica, siendo innecesario e incluso perjudicial para la salud. De forma habitual, se considera que está dentro de lo normal defecar como mínimo unas tres veces por semana y como máximo tres veces al día.

3. Cada sistema digestivo tiene un ritmo distinto ?? VERDADERO

Son numerosos los factores que influyen en las veces en las que una persona necesita ir al baño: la dieta, la cantidad de agua ingerida, el consumo de ciertos medicamentos, el estado psicológico y emocional, el tipo de trabajo, etc. De este modo, si el número de las deposiciones no es menor a una cada tres días o unas tres deposiciones por semana, no es síntoma de estreñimiento, sino de que el sistema digestivo tiene un ritmo distinto.

4. La frecuencia es el único signo de estreñimiento ?? FALSO

No solo hay que tener en cuenta la frecuencia de las defecaciones para diagnosticar el estreñimiento, sino también la facilidad o dificultad al evacuar (el esfuerzo excesivo se asocia al estreñimiento), así como la consistencia y forma de las heces o la sensación de evacuación incompleta.

5. El estreñimiento crónico se diagnostica cuando los síntomas están presentes durante los últimos tres meses ?? VERDADERO

Aunque el estreñimiento ocasional o agudo es muy común (dura unas semanas), muchas personas experimentan estreñimiento crónico, que dura más de tres meses y que puede prolongarse durante toda la vida, interfiriendo en su capacidad para realizar sus tareas diarias. El estreñimiento crónico se considera como el sexto síntoma gastrointestinal más común, afectando alrededor del 15-30% de los adultos.

6. El estreñimiento puede ser una consecuencia de otras enfermedades ?? VERDADERO

En muchas ocasiones, el estreñimiento crónico se produce como consecuencia de otras enfermedades como las enfermedades metabólicas/endocrinas (diabetes mellitus, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, celiaquía…); enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, Ictus o accidentes cerebrovascular, lesiones de la médula espinal…); enfermedades del intestino (cáncer de colon, enfermedad Inflamatoria Intestinal, enfermedad celíaca, colitis isquémica…); o enfermedades sistémicas (esclerodermia, amiloidosis, distrofia miotónica…).

7. Beber poca agua puede causar estreñimiento → VERDADERO

Durante el proceso de formación de las heces, el intestino grueso absorbe agua y electrolitos, logrando los desechos semisólidos. Si nuestro cuerpo se encuentra deshidratado, absorberá más agua, generando unas heces más duras y secas y dificultando la defecación. Por esto, es fundamental beber suficiente agua (entre 2 y 3 litros, dependiendo del peso) para evitar el estreñimiento.

8. El consumo de medicamentos no está asociado al estreñimiento ?? FALSO

El consumo de ciertos medicamentos y suplementos dietéticos están asociados al desarrollo y empeoramiento del estreñimiento, concretamente conocido como estreñimiento crónico secundario. Ocurre con medicamentos como los analgésicos opiáceos (como la codeína) y analgésicos narcóticos; fármacos con efectos anticolinérgicos (antiespasmódicos, anfetaminas, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, antiparkinsonianos o fármacos para el Parkinson); antiácidos que contengan calcio o aluminio; antiinflamatorios no esteroideos (AINEs); medicamentos para la alergia, como antihistamínicos; o suplementos de hierro.

9. Reprimirse las ganas de ir al baño puede causar estreñimiento → VERDADERO

Aguantar las ganas de evacuar provoca que las heces se acumulen distendiendo las paredes del recto. Hacerlo de manera puntual no es un problema, pero si se hace de manera habitual, provoca que el recto se “adapte” a esa situación, necesitando cada vez más llenado para activar el estímulo de defecación. A su vez, estas heces se vuelven más voluminosas y más duras, dificultando la evacuación y contribuyendo a desarrollar estreñimiento crónico.

10. Realizar ejercicio físico puede aliviar el estreñimiento → VERDAD

La realización de ejercicio físico ayuda a mejorar el estreñimiento, ya que complementa a los movimientos peristálticos del intestino y ayuda a fluir el tránsito intestinal. Los ejercicios más indicados son los de tipo aeróbico como correr, nadar o montar en bici. Es importante, sin embargo, mantener la hidratación antes, durante y después de realizar ejercicio para no deshidratarnos y empeorar el estreñimiento. Además del ejercicio y el consumo de agua, otros factores del estilo de vida que pueden generar estreñimiento son un escaso consumo de fibra o cambios recientes en la dieta.