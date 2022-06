Rubén Pozo presenta su nuevo disco, 'Vampiro': “Empieza de buen rollito y termina melancólico y nocturno”

Rubén Pozo presentó este viernes en 'Poniendo las Calles' 'Vampiro', su nuevo trabajo, cuarto álbum en solitario que contiene diez temas cargados de sinceridad y en los que, como siempre, tiene trato de favor la guitarra.

Charló sobre la pandemia y el confinamiento, época de composición, y aseguró que “le vino bien parar y reflexionar sobre la vida”. “Fue un momento de parada que no se me hizo largo y me dio tiempo para coger impulso para seguir”, aseguró.

Sobre el nuevo trabajo, Pozo explicó que “se fija en la vida para componer”. “Le pega un mordisco a la vida, a las alegrías y a las tristezas. Lo difícil es el término medio, porque de lo bueno y de lo malo siempre salen grandes temas”, matizó.

Pozo es un músico de raza, de garito y guitarra, de noches en vela y de búsqueda interminable del acorde perfecto hasta el alba. Reconoce y disfruta del sonido de los grandes referentes y se inspira en lo escuchado para imprimir su sello personal en cada canción.

Rubén Pozo vuelve con 'Vampiro'. Se trata de un artista con una trayectoria de más de 25 años a sus espaldas tras su paso por los icónicos Buenas Noches Rose, Pereza o Mesa para dos, que fue un proyecto maravilloso con Lichis y también en solitario. En definitiva, una figura imprescindible del rock español.

Aunque el gran público quizá lo conozca por Pereza, lo cierto es que Rubén Pozo Prats empezó en la música a finales de los 90. Así que tiene una trayectoria de casi tres décadas en la música. La banda roquera sacó discos entre 2001 y 2011, hasta que se disolvió y sus dos músicos comenzaron a construir sus carreras en solitario. No era algo sencillo, pero no les ha ido nada mal.