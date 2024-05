El restaurante que recomienda un taxista de Gijón a los turistas para comer en la ciudad: "Vas a acertar"

Ni la lluvia ni el viento achanta a los turistas que visitan Asturias para echarse a las calles del Principado. Gijón está abarrotado fin de semana, sí, otro también, y lo más difícil es encontrar un gijonés. Para todos ellos, este taxista de la ciudad del norte de España señala a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles, el lugar donde comer.

Audio

La ciudad recibió en 2023 más de un millón de turistas, según recoge el informe de actividad turística elaborado por la consultora Invesmark. Esto supone recuperar cifras previas a la pandemia y rozar los números de 2019, cuando se marcó un récord con 1.126.945 turistas alojados en el concejo.

El parón que supuso la covid en muchas áreas fue especialmente notable en el turismo y, tras los récords de 2019, con una tendencia que venía al alza ya desde los años anteriores, todos los datos se desplomaron. No obstante, es un tanto desigual entre los pisos turísticos al alza y los hoteles, con cifras aún por debajo de las que tenían antes de la pandemia.

?? Asaltan un bar de Gijón con caja de seguridad en 34 segundos



?? "Tardo yo más en abrirla con la llave"



https://t.co/fIf4h2ROyA — COPE (@COPE) May 6, 2024

Son buenos días para la hostelería. Las terrazas de Cimavilla, la plaza Mayor y en la plazuela del Marqués marcan un lleno completo. Una mesa no está libre más de un par de minutos. Y es que el turismo no solo es nacional, así como visitar a la familia también era una de las causas repetidas que habían atraído a los turistas hasta Gijón.

Gijón

Es una joya en la costa norte de España, se alza como un destino imperdible para los viajeros en 2023. Con su combinación única de historia, cultura, playas impresionantes y una escena gastronómica en agosto, esta ciudad asturiana tiene mucho que ofrecer. Ya sea que estés planeando una escapada de fin de semana o unas vacaciones más largas, te encantará.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Puerto Deportivo de Gijón con vistas de Cimadevilla

Desde pasear por su casco antiguo, visitar el Museo de Evaristo Valle, darte un baño en las playas de San Lorenzo, Samil y Poniente y por último, disfrutar de la naturaleza en su Jardín Botánico Atlántico, que cuenta con un impresionante invernadero, todos los planes son apetecibles.

Pero la escena gastronómica de Gijón ha experimentado un renacimiento en los últimos años. Desde sidrerías tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, hay opciones para todos los paladares. La ciudad ofrece una experiencia culinaria única basada en ingredientes locales y técnicas modernas. Y, por supuesto, no puedes irte sin probar la sidra asturiana.

????El original regalo que un grupo de jubilados de Gijón ha enviado a un poblado de Senegal: "Felices"?? https://t.co/DQ23BLAtVp — COPE (@COPE) April 12, 2024

Esta experiencia te llevará a recorrer los bares y sidrerías de Gijón, donde podrás degustar diferentes variedades de sidra acompañadas de deliciosos platos locales. Aprende a escanciar como un verdadero asturiano y sumérgete en la vida social de la ciudad. Qué mejor que un taxista local para saber dónde hacerlo.

"Vas a acertar"

"¿Dinos así un sitio para tomar unos buenos bocatas o algo así de Gijón?", cuestionaba Carlos Moreno 'El Pulpo' a Arturo, el taxista de Gijón que es ponedor de calles: "Hay muchos, pero os vais al Planeta, a La Cuesta del Cholo, a Cimadevilla, a Ataulfo, es que es dar una vuelta y verlo, vas a acertar siempre".

Lo que sigue sorprendiendo a Arturo, "y espero que nunca falte", es algo que "los que estamos aquí no vemos": "Que te pongan la pota con la fabada en la mitad de la mesa, de primer plato, ahí tienes la pota y que te pongas un plato o dos o tres y que en el segundo digas, gracias, que no puedo más, que te pongan un escalopín y te vengan en una bandeja porque no te coge...".