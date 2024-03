La razón por la que muchas pintoras quitan su nombre de sus cuadros intencionadamente: "Menos"

Cada época tiene diferentes conceptos artísticos que la definen e identifican en un determinado periodo de la historia. La arquitectura, la literatura, las esculturas y, sobre todo, la pintura. Pero es curioso, que si nos ponemos a observar la mayoría de los libros o documentos que nos hablan de este arte lo suelen hacer de pintores. Es como si las mujeres no hubieran hecho suyo el arte del pincel y la paleta.

Por ello, en Poniendo las Calles, hemos querido hablar con Sara Rubayo. Ella es profesora de historia del arte, realiza visitas guiadas a museos, asesora a artistas contemporáneos y da charlas y participa en mesas redondas de universidades y centros culturales sobre la divulgación cultural en redes. Y además, acaba de publicar, junto a Ana Gállego, "PintorAs", dos libros que demuestran que sin estas mujeres nos falta la otra mitad de la historia.

El arte es fundamental para niños y niñas









Seguro que más de una vez has escuchado que la Música y la Plástica son asignaturas fáciles y que están bien, pero que lo importante son Matemáticas, Lengua, Biología... Para muchos profesores seguramente esta afirmación sea real, pero cada día son más los que se dan cuenta de que el arte en la educación es clave. Despierta la sensibilidad, la creatividad y las emociones.



Y esto para los niños y niñas es fundamental. A ellos les gustan estas asignaturas, las disfrutan. El problema es que las encaran con menos respeto que otras supuestamente más importantes. Es importante transmitirles su importancia. Las artes en la escuela han ido ganando importancia en los últimos años. Vamos mejorando, pero queda mucho por hacer.

Dejan el ego a un lado

Muchas veces buscamos reconocimiento en lo que hacemos. Un reconocimiento que llega a partir de la opinión de otras personas, que deciden, en demasiadas ocasiones, si lo que realizamos a nivel profesional es lo correcto o no. Le ocurre a los deportistas, a los periodistas e incluso a los artistas.

Un mal control, una mala canción o un mal cuadro, pueden determinar tu carrera profesional. Sin embargo, hay mujeres pintoras que no les dieron ni siquiera la opción de exponerse a ese foco mediático. Sara Rubayo nos ha contado porque: "Esto en los talleres es normal, porque la obra de una mujer se vende por menos precio. Entonces interesa, a veces a ellas también, o bien firmar con iniciales, o directamente firmar con un nombre masculino, ya sea de su padre, de su marido o de su propio hijo".









Y esto en parte es una injusticia. No eres reconocido a lo largo de la historia como los grandes pintores lo han sido. Eso sí, muchas veces se piensa más a corto plazo que a largo por interés económico: "A la larga esto les repercute, no solo a nivel económico, sino también en el nivel de la obra, porque si cada vez vas ganando menos dinero por tu trabajo, no puedes invertir tanto como lo has hecho anteriormente en materiales, muy caros, como los pigmentos, las telas, los lienzos, los bastidores, pínceles y demás".