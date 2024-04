Marí dice que el "teatrillo" de Sánchez busca "esconder que sigue sin dar explicaciones"

El diputado del PP por Baleares y presidente del Partido Popular en Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha considerado este lunes que el "teatrillo" de Pedro Sánchez ha tenido como objetivo "esconder que sigue sin dar explicaciones sobre hechos graves".

En declaraciones a los medios de comunicación, Marí ha señalado que estos hechos, la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19, "afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno".

"Siempre que hablamos de la corrupción del Partido Socialista y de la izquierda nos aparecen con el discurso de la democracia y la regeneración democrática. No hay nada de todo eso", ha dicho Marí, recordando que "nuestra democracia es una democracia fuerte y lo que no puede hacer un presidente del Gobierno es señalar a jueces y medios de comunicación porque no quiera dar explicaciones".

Para Marí, este Gobierno "ya está en tiempo de descuento, en la prórroga", señalando que Sánchez no ha podido aprobar presupuestos "porque no le han dejado sus socios", ni nada en estos meses de legislatura. "No es capaz de acordar nada", ha reiterado.

También ha considerado que sólo se han puesto de acuerdo en que Sánchez "siga en la silla" y en no dejar gobernar a la derecha. "Hoy sabemos y reafirmamos que Sánchez y el PSOE se han convertido al populismo; han roto todos los consensos y les da igual y a lo único que se dedican es a la permanencia en el poder", ha concluido Marí, quien ha recordado que existe una alternativa "seria" como es el PP.