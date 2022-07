Jorge Alcalde: "Hay muy pocas especies en las que podemos convivir tres o cuatro generaciones si todo va bien"

La última semana de julio siempre es muy especial por muchos motivos. Muchos empiezan o empezamos las vacaciones, otros volvéis al trabajo, parece que los días son interminables, luminosos, felices… Y se celebra un día que nos parece especialmente bonito: el día de los abuelos, que celebramos una vez más el pasado martes. Jorge Alcalde nos ha convencido de que detrás de la figura del abuelo y de la abuela hay mucha ciencia... Como detrás de casi todo. Así que vamos a hablar un poco con él precisamente de eso: de la ciencia de los abuelos.

En primer lugar, nuestro divulgador científico de cabecera nos ha aclarado algunas diferencias entre animales y humanos que explican por qué nuestra especie vive por lo general más años que cualquier otra: “Fíjate que en el reino animal, prácticamente en todas las especies que conocemos, la longevidad no es tan larga como para permitir que un individuo pueda ver nacer a sus primeras crías, a sus hijos, y a la siguiente generación, que serían sus nietos. La inmensa mayoría de los animales mueren antes de que esto ocurra y hay muy pocas especies, quizás algunas familias de elefantes y por supuesto el ser humano, en las que podemos convivir tres y hasta cuatro generaciones si todo va bien y el abuelo o la abuela tienen suficiente salud como para poder ver incluso no solo a sus nietos, sino a sus bisnietos. Esto es así porque, generalmente, el ciclo reproductivo de las hembras en las especies animales e incluso en las más pequeñas, en las de los insectos, está muy relacionado con su longevidad. Cuando una hembra, por ejemplo el chimpancé, deja de ser fértil y suele ser a los 30-35 años, está ya en el final de su vida. Justo a los 30, 35 o 40 años fallece. No hay un periodo como pasa con las mujeres en el que, después de perder la fertilidad, todavía te den 20, 30, 40 o 50 años de vida. Y eso es exclusivo de la especie humana”.

Además, el experto ha explicado las razones por las que la ciencia ha dado este descubrimiento y por qué el ser humano tiene la suerte de poder convivir con más de una generación a la vez: “Lo más interesante es que la ciencia ha descubierto por qué ocurre esto. Los seres humanos somos unos animales que nacemos muy poco desarrollados. Desde que nacemos, que lo hacemos realmente casi como fetos inmaduros hasta que somos capaces de andar y de ser ciertamente independientes, pasa mucho tiempo, pasan años. No ocurre así con otras especies. Un cabritillo o un potro acaban de salir del vientre de su madre y ya empiezan a corretear casi de manera independiente. Esto ocurre en los seres humanos porque los seres humanos tenemos que nacer sin madurar, nuestra cabeza es más grande con respecto al resto del cuerpo porque tenemos un cerebro más grande que en otras especies. Si se esperase a que desarrollásemos completamente nuestro cráneo y nuestro cerebro, no podríamos caber por el vientre de nuestra madre, no podríamos caber por el canal de parto. Nacemos inmaduros, y precisamente por eso es tan interesante que exista no solamente una generación de padre y madre, sino dos, dos abuelos, que cuiden a esa cría durante mucho tiempo para que la madre pueda volver a procrear. Si tuviese que esperar la madre a que sus primeras crías fuesen maduras, pasaría mucho tiempo, se perdería capacidad de reproducción. Lo que ocurre con otros animales es que enseguida la madre puede dar rienda suelta a sus crías con independencia porque puede volver a procrear. Esta relación entre las necesidades de procreación de la especie y las especificidades de nuestro cerebro y del cuerpo de las madres humanas, es la que ha favorecido que haya más generaciones cuidando a las crías, y, por lo tanto, nosotros tengamos la suerte de contar con un tesoro que no tienen otras especies que es tener abuelos y abuelas”.