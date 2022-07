Javier Valenzuela, en 'Poniendo las Calles': "La música es la excusa para que la gente venga a conocer Gredos"

En Hoyos del Espino los árboles y arbustos empiezan a sonar, y es que un año más se vuelven a unir la música y el entorno en la decimoquinta edición del festival Músicos en la Naturaleza.

La Sierra de Gredos lleva acogiendo este, ya más que esperado evento, desde 2006. Durante los catorce años en los que se ha podido celebrar se ha registrado un impulso económico de más de 18 millones de euros. El desarrollo que ha obtenido la zona se debe en gran parte a la gran labor que realiza el equipo que hay detrás de todo este proyecto. Javier Valenzuela es sin duda la persona indicada para contarnos más detalles sobre el festival.

En primer lugar, Javier Valenzuela ha explicado la implicación de toda la gente que trabaja en el evento para que pueda salir adelante: “Yo creo que es un trabajo en equipo de muchísimas personas que trabajamos detrás de todo este evento para que todo salga bien y para que la gente disfrute. Nosotros siempre decimos que la música es la excusa para conocer Gredos. Nosotros no tenemos ningún mérito, la sierra de Gredos está ahí y es una auténtica maravilla. Acercamos la música a un montón de gente que a lo mejor no la conocía desde 2006, la repercusión económica es importante, pero también la repercusión del boca a boca y la repercusión que hay detrás de los medios porque a la gente de Ávila la haces sentirse importante, la tocas su corazoncito y se sienten orgullosos de tener un festival en su tierra. Nosotros la cuidamos y la conservamos, que es lo que nos gusta”.

Por otra parte, el experto no se ha olvidado del daño que ha hecho la crisis sanitaria del coronavirus y ha hecho balance de lo que se ha vivido estos dos años atrás: “Estamos bien gracias a Dios. La pandemia ha pegado duro en muchísimos aspectos, por supuesto en los de salud y en los de muchísima gente que ya no está con nosotros. Vemos nuestras referencias en muchos padres y abuelos que se han quedado por el camino, pero los tendremos siempre en nuestro corazón, en nuestra cabeza y en nuestro día a día. A nivel más profesional, estos dos años han sido muy duros. El poder trabajar en un tema en el que la gente va a pasarlo bien y a disfrutar y no poder hacerlo... El año pasado me fui unos días de vacaciones para disfrutar y apoyar a la gente que está allí. Es una forma de ser, no tiene más mérito que eso. Y la gente estaba con muchísimas ganas. A nosotros nos gusta dejar las cosas bien hechas y bien cerradas, lo hemos podido anunciar y la gente estaba con muchas ganas”.

Y además, Valenzuela ha concretado todos los aspectos que entran en juego para dar luz verde a un festival de este calibre: “Aquí influyen muchísimos factores. Nosotros somos los promotores y luego buscamos patrocinadores. Un porcentaje altísimo de los conciertos no es por la venta de entradas, ni por la venta de merchandising, ni por la venta de barras, sino porque si no hay un patrocinio detrás de diferentes empresas que deciden apostar y poner su nombre cerca de la música y cerca de la naturaleza como en este caso en la sierra de Gredos, pues esto no podría salir adelante”.