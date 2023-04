Iván Ferreiro en Poniendo las Calles: "Me siento un poco fuera de las ciudades, todo me parece hostil"

En 'Poniendo las Calles' nos encanta la música y por eso los viernes la disfrutamos a tope. Nos ha ayudado a poner las calles un músico que crea canciones acordes con su estado. Un tipo que vive en su edad y que ha decidido buscar la parte filosófica del momento emocional que vive. Llevaba un tiempo apartado del ruido que genera estar en primera línea y ha decidido que era el momento de asomar la cabeza a través de la 'Trinchera Pop'. Iván Ferreiro regresa y le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo ha buscado que este álbum no se parezca a otros trabajos anteriores.

"Yo siempre trato de que los discos sean distintos. En este caso, pues, creo que sí que lo he conseguido porque tenía como dos obsesiones. Una era en cuanto a sonido, al nivel de dónde nace el disco, no de como lo creo. Normalmente, escribo a partir del piano o de la guitarra, lo que fuera que quería ya empezara jugando con las máquinas y empezar a escribir desde ahí. Y también con respecto a las letras, que es lo más complicado porque la música se cuida sola, como decía Dylan", explica el exlíder de Los Piratas en 'Poniendo las Calles'.

?? 'La Trinchera Pop' atiende a "ese sitio para refugiarse de este mundo tan, tan hostil"



?? @ivanferreiro presenta, un trabajo que ha creado en Gondomar, Galicia, junto con su hermano Amaro y que desgranan ambos en @LaNochedeCOPEhttps://t.co/KzM8R49J1f — COPE (@COPE) March 10, 2023

Iván es un tipo muy gallego en todos los sentidos. Siempre ha reivindicado su tierra, como explica Carlos Moreno 'El Pulpo'. Por eso hay que buscar en la canción de 'Dejar Madrid' amor y odio, como la de Sabina: "Yo tengo una relación más sana con Madrid. En Vigo están mis cosas buenas, están todas mis frustraciones y está todo lo que he hecho cuando me he sentido mal. Tenemos una relación en este disco, una relación difícil con las ciudades. También tiene que ver con una pandemia, con una sociedad que se está polarizando. La paz en la pandemia la encontramos en el campo y en el monte, cuando ibas a las ciudades me parecía todo muy hostil. Me siento un poco fuera de ellas, cuando siempre me han abrazado".

La música y las trincheras

'Gran Columpio' da la sensación de que es una despedida. "Es una canción que habla sobre la vida y la muerte, también sobre la enfermedad y sobre cómo enfrentamos todo eso", expone Iván Ferreiro en 'Poniendo las Calles', "para mi 'Gran Columpio' tiene que ver con la lucha y parte de la lucha es negar el adiós". "También tiene la cosa esa de que no hablamos mucho sobre que nos vamos a morir, es un tema que no nos gusta tocar, y como vamos a enfrentar eso, que las cosas van a desaparecer y sirve tanto para la vida y la muerte", reflexiona.

Para Iván Ferreiro, la música y la cultura en general siempre han servido de refugio, de trinchera. Es una evidencia que pudimos comprobar en el confinamiento y en la salida de la pandemia. "Realmente yo uso más la música como una compañera de trabajo", explica el cantante, "no escucho tanta música como escuchaba antes, tiene que ver con que también me relaciono con ella todo el día, en el estudio...". "Para mí la música ha sido una compañera alucinante, me da de comer, me viste, me alegra el día, me lo destroza, ha estado ahí siempre y no tendría forma de agradecérselo", reflexiona en 'Poniendo las Calles'.