Iñaki Galán ha madrugado y ha Puesto las Calles con El Pulpo para hablarnos sobre el tacabo y la COVID-19

Hace unos meses un estudio francés publicaba una hipótesis: la nicotina podría tener efectos preventivos o terapéuticos ante la COVID-19.

Esta afirmación, obviamente, ha generado mucho revuelo en todo el mundo pues ahora, todos, se preguntan si esto es cierto o si, por el contrario, el tabaco aumentaría las dificultades ante la pandemia. Días más tarde, tras esta publicación, el Grupo de Trabajo de tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología se manifestó, a través de un informe, en el que aseguró que: “el consumo de tabaco y el coronavirus es una asociación realmente peligrosa”. Para aclarar todas estas dudas el coordinador de la redacción de informe del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología, Iñaki Galán, ha estado, esta madrugada, Poniendo las Calles con El Pulpo y su equipo.

Iñaki le confesó a El Pulpo que el consumo de tabaco en ningún caso es favorable para nuestra salud “el tabaco provoca un riesgo de tener una mayor severidad de la enfermedad y, de forma indirecta, el consumo de tabaco, por sí solo, ya provoca una serie de enfermedades muy peligrosas”; además el epidemiólogo no duda que los fumadores tienen mayor posibilidad de contagio: “se llevan más el mano a la boca, de forma repetida, esto puede hacerlos más vulnerables ante la enfermedad […] tenemos mucha evidencia de que, ante enfermedades respiratorias, el consumo de tabaco es un factor de riesgo”.

Sin embargo Iñaki cree que les faltan datos para llegar a una conclusión contundente: “habrá que cruzar registros y hacer estudios de diseños epidemiológicos para llamar a la población, tanto a la que ha pasado el COVID-19 como la que no y preguntarles si son o no fumadores […] nosotros no tenemos esa información, intuimos que ser fumador es un factor de riesgo”.

Lo que sí está claro es que fumar no nos va a salvar de contagiarnos de coronavirus ni tampoco hará que seamos más fuertes ante la enfermedad. Además no hay que olvidar tampoco que todo lo que hemos vivido ha afectado mucho a las personas que consumen tabaco: “en este momento se produce una situación complicada para los fumadores. El estrés que ha producido el confinamiento ha provocado un incremento del cuadro de depresión. Esto tampoco es bueno para ese 25% de la población que ha dejado de fumar que tienen muchas posibilidades de recaer por la situación de estrés aguda que están viviendo”.