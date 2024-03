Un grupo de mexicanas revela la palabra del castellano que más les gusta escuchar en España: "Cómo lo dicen"

Cómo nos gusta cuando la música demuestra que es un vínculo entre diferentes pueblos. Que sirve como lenguaje universal, no solo por el idioma, si no también por las emociones. Y es que no hace falta que entiendas lo que están diciendo para que una canción te llegue al alma, ya sea con su melodía, con el tono que usa el artista o cualquier otra variable que te ofrece una obra musical.

Esta noche, en Poniendo las Calles, hemos contado con las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, conocidas artísticamente como HA*ASH. Dos mexicanas que son un referente en la música Pop y Country. Estos días están de gira por nuestro país con su gira "Mi salida contigo". Son un auténtico pelotazo.

HA*ASH en España

En 2018 fue la última vez que Ha*Ash dio un concierto en España. Tras una larga espera de 6 años, las hermanas por fin han confirmado que este 2024 tienen varias fechas cerradas en nuestro país. De hecho, Ashley Grace y Hanna Nicole, volvieron con nosotros. En nuestro concierto CADENA 100 POR LA PAZ del pasado 9 de marzo en el Wizink Center de Madrid, aportaron su granito de arena en este evento a beneficio de Manos Unidas en el que dieron un show increíble.





Y es que 6 años son muchos sin verlas en directo y los fans, que suman más de 8 millones y medio en todo el mundo, estaban deseando que llegase ese momento. Y, en nuestro país, tienen cerradas varias fechas en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Eso sí, habrá que esperar hasta el próximo mes de abril para volver a verlas, pero la expectación es máxima y ya están a la venta las entradas para estas 5 únicas fechas de su gira "Mi salida contigo".

17 de abril - VALENCIA, Sala Moon

19 de abril - MURCIA, Sala Mamba

21 de abril - BARCELONA, Sant Jordi Club

22 de abril - MADRID, Wizink Center

25 de abril - MÁLAGA , Sala París 15





Aman la vida en España

Cuando viajamos a lugares lejanos existe el fenómeno del jet lag. La disparidad horaria entre un país y otro puede ser muy grande. Por ejemplo, entre México y España hay 7 horas de diferencia. Sin embargo, eso no fue un problema para estas 2 artistas cuando llegaron aquí: "Vale la pena el jet lag porque estamos enamoradas de Madrid, de la comida, de la gente, los paisajes, el vino y los hombres".

Además, les encanta el lenguaje que tenemos aquí en España:"Nuestra palabra favorita que dicen los españoles es furgoneta, amo como la dicen. Me acuerdo la primera vez que llegamos, nos quedábamos boquiabiertas con cada edificio que veíamos, nos preguntábamos si era un museo y no, era una casa. Y es que por donde miras es arte. Se siente la cultura, se siente la historia y se ve que la gente la quiere pasar bien".





Este dúo, enamorado de España, son un par de artistazas que han querido pasarse por el estudio de Poniendo las Calles y nos han alegrado la noche con su simpatía y su amor por nuestro país.