El 68% de los españoles ha ofrecido ayuda económica a algún desconocido en el último año

Cada día, millones de personas en España hacen algo por los demás. Y no lo llaman filantropía. No piensan que que estén haciendo nada extraordinario, pero lo están haciendo.

Según el estudio 'La filantropía en España y Portugal', impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, el 90% de los españoles ha ayudado a algún conocido en el último año. El 80% ha donado productos a un banco de alimentos. El 77% ha ayudado a un desconocido. El 74% ha dado dinero a familiares o amigos con dificultades. Y el 68%, incluso, ha ofrecido ayuda económica a alguien que no conocía. Son gestos cotidianos, silenciosos, que no siempre se etiquetan como altruismo, pero lo son.

El estudio, dirigido por la investigadora Beth Breeze, ha encuestado a más de 2.000 personas en España para analizar cómo entendemos y ejercemos la filantropía. Y ha revelado que, aunque muchas personas participan en actos solidarios de forma habitual, no se perciben a sí mismas como filantrópicas. Es decir, hay un desfase entre lo que hacemos y cómo lo interpretamos.

La mayoría define la filantropía con palabras como ayuda, amor, humanidad y generosidad. Sin embargo, cuando se les pidió evaluar el nivel de solidaridad de la sociedad española, la nota media fue de 5,9 sobre 10. Quizá porque los grandes gestos son visibles, pero los pequeños no. Y son precisamente esos los que más abundan.

El 39% de los españoles ha hecho voluntariado en alguna organización. La mayoría en causas relacionadas con la salud, la acción social o el medio ambiente. También es significativo que las personas con mayor nivel educativo tienden a implicarse más, en parte porque sus condiciones laborales les permiten disponer de más tiempo o les facilitan participar.

El informe concluye que, aunque muchas personas no se reconocen como filantrópicas, en España existe una red silenciosa y continua de apoyo mutuo. No siempre organizada. No siempre formal. Pero profundamente humana. Una filantropía cotidiana que no lleva nombre ni necesita titulares. Pero que sostiene, acompaña y transforma.