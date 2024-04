Un experto revela el riesgo de una pseudoterapia de moda para curar el cáncer: "Tu cuerpo se está asfixiando"

El Ministerio de Sanidad elabora desde 2018 una lista de pseudoterapias. Se trata de técnicas a las que se recurre en algunos casos para tratar una enfermedad o simplemente mejorar el bienestar de las personas. Emilio Molina habla con Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles de los peligros y los riesgos del MMS.

En el caso de la homeopatía, "según el homeópata de turno, piensa que ocasionan los mismos síntomas que se quiere tratar": "Con lo cual, al final del día son solo pastillas de azúcar mojadas con agua ultra diluido, o sea que no hay absolutamente nada, no hay ningún principio activo y no te puede dañar el compuesto en sí".

El problema está para Emilio Molina en que "si tú intentas tomarte pastillas de azúcar para un cáncer, pues te va a matar, aunque las pastillas en sí sean inocuas": "Entonces, la desinformación es el problema de base, aparte del daño económico, que es el de menos en estos casos, porque lo mejor que te puede pasar es que te estafen".

"Pero", avisa el experto, "lo peor que te puede pasar es que te maten". "El siguiente nivel son propuestas que, además de no servir para tratar lo que te están diciendo, te ha ocasionado un daño activamente", expone Emilio Molina: "Por ejemplo, estamos viviendo una proliferación, que es el MMS o el CDF, dióxido de cloro".

"Tu cuerpo se está asfixiando"

El miembro de la asociación explica que "son dos tipos de lejías industriales que se utilizan industrialmente para blanquear pulpa de papel, para desinfectar agua". "Es gas", avisa Emilio Molina, "después de matar todo lo que hay en el agua, se evapora y se consume".

"Bajo esta premisa, mucha gente está proponiendo como una cura para el cáncer, una cura para el autismo, una cura para cualquier enfermedad", explica el experto, "de hecho, MMS viene de solución mineral milagrosa, ya el propio nombre indica que es una cura de todo este tipo de propuestas".

Emilio Molina avisa de que "aunque se tomen fluidamente, acaban provocando daños, desde quemaduras y, en una hora y media, la sangre captura, digamos, los glóbulos rojos capturan el oxígeno y no permiten liberarlo, con lo cual, aunque tu sangre tenga oxígeno, tu cuerpo se está asfixiando".

El experto señala que "hay otras que son propuestas que ni siquiera hay un producto": "Son una especie de pseudoterapias que te vienen a decir que todas las enfermedades son producto de un conflicto emocional no resuelto, que tienes que atender a ese conflicto para resolverlo y que, por ejemplo, pues si tienes un cáncer es porque te lo ha provocado un familiar".

"Estas propuestas son de tipo sectario", sentencia Emilio Molina, "de hecho buscan el alejarte de tus seres queridos, apartarlos, culpabilizándolos de todo tipo de problemas que te pasen": "A pesar de no ser absolutamente nada en sí el tratamiento, porque no, no hay un producto, pues puede ocasionar rechazos en el tratamiento real de enfermedades".

Por ejemplo, el experto señala que "en el caso del cáncer, pues sabemos que incluso un retraso de unas semanas puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, o entre un tratamiento más o menos sencillo, aunque sea duro, o un tratamiento muy complicado de semanas y semanas".