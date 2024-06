Dani Cerrato: "Este libro nace de la necesidad que tenemos todos de vivir con menos crispación"

Cada persona muestra su amor de una forma distinta. El hecho de no decir te quiero todos los días, no significa que no ames a alguien. Hay miles y miles de maneras de mostrar que quieres a sus seres más cercanos. A tu padre, tu madre, tus amigos más acérrimos... Y muchas veces vale más un gesto, un pequeño detalle, que demuestre que te acuerdas de algo que te ha dicho que le molesta o le gusta, que unas cuantas palabras.

Y hoy, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con una persona que tiene muy presente todo esto. Él es Dani Cerrato, un madrileño, que lleva toda su vida dedicada a las personas y entidades y, ahora, ha escrito un libro llamado 'Cuentos para amarnos más', que nos ha destripado, no del todo, en el programa.

Una persona dedicada a los demás

Hay personas que encuentran la felicidad en ayudar y facilitarles la vida a otras personas. Eso, en una sociedad en la que, cada vez, predomina más el individualismo, es muy importante. Hay mucha gente que necesita apoyo porque su situación no es la mejor, y lo que hace Dani Cerrato es de admirar.





Él está formado en las ramas de la pedagogía, la terapia, la filosofía y la espiritualidad. Ha vivido entre España y Perú, donde ha impartido múltiples cursos y formaciones a miles de personas. Entre otras ha colaborado con el sistema de salud de Castilla y León, La Complutense, la Universidad Don Bosco y la Universidad de Valladolid está llevando a tesis doctoral su método pedagógico CREAR.

¿En que consiste su libro?

Tal y como dice su descripción en las distintas plataformas en las que podemos encontrar 'Cuentos para amarnos más', se trata de una selección de relatos que te llevarán a quererte más, a querer más a quienes tú quieres y a amar más a nuestra Madre Tierra. Muchas de estas historias están basadas en hechos reales. Y, sin duda, es un viaje hacia adentro, y hacia afuera, que impactará tu vida de forma muy positiva.





Además, añade en la descripción que, en un mundo que va cada vez más rápido, estas páginas son una invitación a parar con calma, a verte, a reconocerte, a abrazar eso que duele y, por qué no, transformarlo, para, si cabe, estar un poquito mejor contigo mismo/a. Al final, lo único que desea es un buen viaje a tu ser.

Y ojo, porque este libro es solidario. En el estudio nos han acompañado también Lena Shatunova, ucraniana que en 2014 tuvo que salir de Donetsk hacia Berdyansk y venir a España en 2024 por culpa de la guerra, y la de Risa Arnold, que es enfermera jubilada desde hace tres años, especializada en salud mental y una de las componentes de la ONG Voluntarios por Ucrania. Y a esta ONG va dirigida parte de la compensación económica del libro.





Es una necesidad

Las obras artísticas nacen con un sentido que le da el artista en cuestión. Quizás se siente oprimido, exaltado, alegre, excitado... Y, a partir de ese sentimiento, nace su necesidad de contar como lo vive a través del arte. Ya sea con un dibujo, un verso, una estrofa... Da igual, la cuestión es desahorse y soltarlo.

Nuestro invitado de hoy tiene claro a que se debe la creación de su obra: "Este libro nace de la necesidad que tenemos todos de vivir con menos crispación, de que haya un poco más de amabilidad. Por eso, después de varios libros de poesía de desarrollo personal, me apetecía con toda la humildad, crear un libro que nos hablara de ser más amable y la necesidad que existe en la sociedad de pedir las cosas por favor".