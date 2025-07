Un vecino canario se apunta a inglés en la escuela de idiomas y lo que le dice la secretaria, de repente, le deja perplejo

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos' sobre lo siguiente: ¿qué sueño les queda por cumplir? ¿algún propósito?

La primera oyente, llamada Pilar, dice que el sueño que le queda por cumplir es ir al concierto del Año Nuevo en Viena. Inmediatamente después, Miriam cuenta a Alberto Herrera que su sueño es más banal, quizás. En una de las empresas en las que estuvo trabajando surgieron 10 cosas que les gustaría hacer antes de morir. Recuerda una. Le queda pendiente visitar Petra. Tocar delfines. Bucear. Y hacer puenting. Alguna de esas recuerda.

Petra

Lo del puenting, le encantaría. "No tengo miedo saltar al vacío", acaba su intervención en 'Herrera en COPE'.

Alberto es otro 'Fósforo' que relata su caso. Sus sueños son un poco raras. Le gustaría estar, como mínimos, en 12 pueblos donde no ha estado antes cada año. Es una meta que se ha propuesto. A su familia la lleva loca. Pero, aun con todo, esa es la meta. Y quiere lograrlo.

"me encantaría hablar bien inglés"

"Viajo en mi coche solo, voy a buscarlas (a su mujer y su hija) a Andalucía y me paro en 2 o 3 pueblos en el camino. Me dicen que madrugo mucho para venir", desgrana.

Charlamos con Daniel. Es de Las Palmas de Gran Canaria. Su propósito, que sabe que no lo va a cumplir, es el siguiente: hablar muy bien inglés. Y entender. "Porque no veo la diferencia entre que me hablen en inglés y chino. Yo no he nacido con esa facultad".

"MI SUEÑO ES TENER LA MAYOR COLECCIÓN DE CUADROS DE MARQUETERÍA"

Fue a la escuela oficial de idiomas para apuntarse y le dijeron que "al haber aprobado hasta COU en inglés tienes derecho a entrar en nivel 3. Pero me recomendaron entrar en nivel 1". El inglés, reflexiona (y acaba su intervención), "es un idioma muy difícil". Y es que, esa perplejidad que recogíamos en el titular, viene por esa recomendación que le hizo la secretaria al interesarse por la inscripción en la escuela de idiomas para aprender inglés.

Francisco tiene 83 años y, hace mucho, hizo un regalo a Carlos Herrera. Nos lo ha recordado. Y, más allá de eso, dice que sueña "con tener la mayor colección de cuadros de marquetería. En estos momentos, entre lo que he regalado y tengo en casa, puedo tener más de 100 cuadros".

Recogemos el testimonio de Pili. Desde pequeña, siempre le han gustado los caballos. Y la semana que viene, si no pasa nada, su marido le ha regalado un paseo nocturno por la orilla del Guadalquivir en caballo.

Ponemos la guinda a la sección con Miguel. Quiere homenajear a su padre. Hace 60 años dio la vuelta a España en Vespa. Y él quiere hacer lo mismo.