El Banco de Alimentos de La Rioja abre la 'Operación Kilo de Primavera' para ayudar a las familias

Se abre la 'Operación Kilo de Primavera' delBanco de Alimentos de La Rioja que convoca desde este viernes y durante todo el fin de semana en 42 establecimientos, con el objetivo de conseguir alimentos no perecederos para distribuirlos entre familias en riesgo de exclusión social.

El 20,9% de la población riojana vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según refleja el XIII Informe 'El Estado de la Pobreza', basado en los resultados de la tasa Arope (siglas de At Risk Of Poverty and Exclusion, En riesgo de pobreza y/o exclusión). Cerca de 67.000 personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social; esto significa que uno de cada cinco riojanos está en esta situación. El 36,1% de la población riojana tiene dificultades para llegar a final de mes.





SUPERMERCADOS

Los supermercados que participan en la 'Operación Kilo de Primavera' son Alcampo, BM, Carrefour Berceo, Eroski, Lupa y Mercadona. En algunos de ellos habrá voluntarios del Banco de Alimentos de La Rioja. En el resto, se puede donar el dinero al pasar por la caja. La última Gran Recogida 2023 en La Rioja se cerraba con la posibilidad de contar con 138.731 kilos de alimentos.

BIZUM O TRANSFERENCIA

En esta ‘Operación Kilo de Primavera 2024’, también se puede enviar dinero, a través del Bizum con el código de envío 33575 o mediante transferencia a cualquiera de las cuentas del Banco de Alimentos de La Rioja: CaixaBank ES48 2100 1216 1213 0102 9589 o a Ibercaja ES85 2085 5651 3703 3113 6581.

La recaudación conseguida en esta ‘Operación Kilo Primavera 2024’ se convertirá en alimentos para seguidamente repartirlos entre los beneficiarios de la entidad.