Las tejedoras de Vitoria que lo bordan en solidaridad y compañía

En Vitoria 14 mujeres tejen cada tarde de los martes y los jueves en el Centro Cívico de Arriaga para donar su labor mientras bordan una compañía ya convertida en amistad.

Mantas, muñecos, ropa de bebé, ponchos...Con ello ayudan a quien más lo necesita.

El grupo nació con Piedad hace más de una década. Comenzó a tejer como terapia junto a su hermana cuando esta enfermó. Fue la pionera, quien ideó juntarse con otras tejedoras y donar todas sus labores.





Bordados que cruzan fronteras

Así es como llegan ponchos a Sierra Leona, mantas a los hospitales o abrigo a los árboles como el que preside Mendizorroza.

A Mari Ángeles el fallecimiento de su hermano le hundió en un "pozo" del que ha salido aferrada a las agujas de tejer, junto a otras mujeres solidarias.





Las tejedoras solidarias de Vitoria





Para Maria Luisa pasar el rato haciendo punto es un placer y más en tan buena compañía. Es la más veterana del grupo al que entró tras enviudar, está a punto de cumplir 89 años y su deseo es poder tejer mientras viva.

"Antes hacía encaje de bolillos, pero los ojos ya no me daban. Que Dios me de salud. Ahora estamos haciendo unos goritos para los bebés prematuros", cuenta en COPE Euskadi.

Las tejedoras abarcan todas las edades, las más joven es Natalia y nos explica que antes había un chico que lo dejó "por incompatibilidad de horarios". Invita a los hombres a que se sumen a su proyecto porque tejer "no es solo cosa de muejeres".

Han tejido una comunidad, celebran entre punto y punto cada cumpleaños y disfrutan de una vida social más activa.

El próximo 8 de junio celebran una jornada de puertas abiertas en la Plaza Nueva de Vitoria, una ocasión para verlas en acción y quizá formar parte de su tapiz.