Cuándo te pueden multar por conducir un coche mientras estás de baja laboral: "Hasta 6.000 euros"

En estos días en los que pocas personas se libran de algún que otro virus, un buen día sales a la calle y te toca a ti. Por si esto fuera poco, el virus te obliga a asistir al médico, a ausentarte de tu puesto de trabajo. Pero, ¿qué sucede si en esos días de baja laboral te pillan conduciendo tu coche? Alfonso García lo cuenta en Poniendo las Calles.

Hay que distinguir entre una ausencia momentánea por asistir a una cita en la Seguridad Social a causa de una enfermedad leve, que puede constatar cualquier personal sanitario, que la incapacidad para trabajar durante un período más largo, algo que tiene que ir bajo firma de un médico de familia.

Para el primer caso, el requisito se conoce como justificante médico, parte de reposo o permiso por enfermedad. Se trata de un documento que acredita que la persona ha acudido a un centro médico durante su horario laboral. Además, en caso de ser necesario, el reposo durante no más de 72 horas.

Con todo ello, cabe destacar que este documento es útil para períodos de enfermedad o malestar breves, que al ser de un máximo de tres días seguidos no se considera como baja. Es, precisamente, esta última circunstancia, la que supone una de las preocupaciones más comunes de las personas cuando tienen un problema de salud.

Baja laboral

En el mundo laboral, siempre que hablamos de una baja, nos referimos a una suspensión temporal del contrato de trabajo debido a que el trabajador no puede ejercer su labor por una causa justificada. Como se trata de un caso de absentismo laboral justificado, el trabajador no acudirá a su puesto de trabajo y el empleador no podrá recriminarle por ello.

Una incapacidad temporal es el estado en el que se encuentra un empleado imposibilitado para trabajar por una causa cuyo tratamiento requiere asistencia sanitaria. Para poder cobrar la prestación por baja por enfermedad común, existen principalmente dos requisitos.

Estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta en el momento en que se produzca la baja y haber cotizado un periodo mínimo de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja médica. Pero, más allá del hecho de cobrar, ¿puedo conducir mi coche mientras estoy de baja?

"Lo mismo que está prohibido conducir si estás tomando medicamentos que prohíben la conducción del supuesto de una baja médica", comienza a explicar Alfonso García, "los agentes pueden sancionar que si estás con esa baja médica por una enfermedad que prohíbe conducir, por ejemplo el caso una escayola en un brazo o en pierna".

"Hasta 6.000 euros"

Alfonso García señala que "también enfermedades degenerativas, neurológicas, osteoporosis o artritis reumatoide": "Siempre dependiendo de la gravedad y de las indicaciones de nuestro médico, pero también lumbalgia o esguince cervicales con baja prohíben conducir".

"Lo mejor va a ser que no te la juegues, porque aparte de la multa, que puede ir hasta los 6.000 euros, puedes tener problemas con el seguro y con la mutua de trabajo", avisa Alfonso García a Carlos Moreno 'El Pulpo' y todos los oyentes de Poniendo las Calles que le hicieron esta pregunta.