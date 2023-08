Cómo una multa de tráfico puede acabar multiplicando su sanción por cuatro: "De 50 euros a 200"

Recibir una multa de tráfico tras cometer algún tipo de infracción en la carretera puede ser un problema con el que, especialmente si no eres un conductor responsable, hayas tenido que lidiar en alguna ocasión. De acuerdo con datos de la DGT, en 2022 el organismo puso más de 5,5 millones, lo que le permitió recaudar del orden de los 508 millones de euros, con un coste medio en torno a los 100 euros. Por eso es importante conocer los medios de pago, pero también conocer los plazos, ya que pueden suceder situaciones como las que describe Alfonso García en 'Poniendo las Calles' este lunes.

Estos datos suponen un incremento de un 15 % respecto al año anterior y mucho nos tememos que este año va a seguir la misma tendencia, pues los desplazamientos por carretera han crecido en torno a un 2 %, con unas previsiones superiores a los 9,5 millones de viajes. Como ha explicado el especialista en motor del programa en otras ocasiones, puedes tratar de librarte. Entre todas las infracciones, las relacionadas con la velocidad son las más habituales, pues conviene tener en cuenta que de los 5,5 millones de sanciones de 2022, más de un 70 % estaban relacionadas con excesos de velocidad.

Si la multa ha sido entregada en mano por un agente de la autoridad, es más difícil que un recurso llegue a buen puerto, lo que no significa que no deba intentarse. Eso sí, conviene saber que al presentar un recurso perdemos el beneficio del pronto pago que supone una reducción del 50 % en el coste de la sanción, pero, ¿qué sucede si no pago una multa? Es una pregunta que responde Alfonso García en 'Poniendo lasCalles'. También hay que tener claro cuándo prescribe una sanción de tráfico, ya que una va de la mano de la otra. En ambos casos hay varias cuestiones que debes tener en cuenta.

La situación que provocará que pagues más dinero por una multa

La sanción económica dependerá de la gravedad de la infracción cometida, que va de un mínimo de 100 euros para las leves hasta un máximo de 600 euros para las muy graves. Algunas sanciones implican también una pérdida de puntos del carnet de conducir. Tras notificarte una multa de tráfico, tienes un periodo de 20 días naturales para pagar. Si excedes de este plazo, se pone en marcha el contador del periodo ordinario, que es de 25 días. Ahí deberás abonar el 100% del importe de la sanción, como explica Alfonso García a Beatriz Calderón. El meollo viene después de transcurridos 45 días desde la notificación.





Es cuando se abre la vía ejecutiva. Este procedimiento implica un recargo del 5% del importe de la sanción. Pero si aun así sigues sin pagar, el cobro de la multa pasa a manos de la Agencia Tributaria, que establecerá un nuevo plazo para que abones la sanción con un recargo adicional del 20%. Si con todo el proceso anterior sigues sin pagar la deuda, el siguiente paso es un procedimiento de embargo de bienes aplicando la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si no te pueden embargar el dinero de la cuenta corriente, ya se pasa al embargo de los inmuebles y propiedades.

