Hasta 80 euros de multa por llevar esta prenda mientras conduces: "Un error que nos ha sucedido a casi todos"

El veranoes una de las épocas en las que más se utiliza el coche, ya sea para viajar, ir a la playa, salir a comer o ir al trabajo. Por eso hay que estar más atentos que nunca para no cometer ninguna infracción al volante. No solo las más típicas como usar el móvil durante la conducción o tirar las colillas de los cigarros por la ventanilla. El verano puede provocar situaciones que te hagan cometer ciertas infracciones que quizá no sabías que lo son. Aquí tienes el audio es esta infracción para evitar cometerla.

Algunas de las sanciones que mucha gente desconoce y que pueden darse en verano son conducir con una gorra que tape las orejas, motivo por el cual te pueden multar hasta con 80 euros, con el codo sacado por fuera de la ventanilla, multado con la misma cantidad, o incluso poner los pies en el salpicadero con el fin de estar más cómodo, que asciende a los 100 euros (en este caso afectaría al copiloto del vehículo).

"Yo recomiendo que por lo menos el primer minuto estén las ventanas abiertas"

Hace años había un gran desconocimiento de los motivos por los que podían llegar a ponerse sanciones al volante. Sin embargo, ahora han cambiado mucho las cosas como bien ha explicado en 'Herrera en COPE' José María Cruz, Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico: "La gente más o menos está bien informada. Yo creo que, hoy en día, a través de las redes sociales y de los consejos que manda la DGT más o menos suele existir información suficiente".

Por otro lado, el profesor y dueño de una autoescuelabilbaína, Mikel Álvarez, ha dado desvelado a Pilar García Muñiz y Jon Uriarte algunos de los trucos más útiles a la hora de combatir el calor en el coche cuando ha estado varias horas al sol y tienes que entrar para conducir. Uno de los más curiosos está relacionado con las ventanillas del coche.

"El consejo que damos es que, como el aire acondicionado va a tardar un poquito en enfriar el aire que hay dentro del coche, yo recomiendo que por lo menos el primer minuto estén las ventanas abiertas. Así, lo que hace el aire acondicionado es sacar el aire que hay dentro del vehículo que sino iba a tener que enfriar y tardaría un poco más", comenta el profesor de autoescuela. Aquí tienes esta y otras recomendaciones que puedes seguir cuando vayas a coger tu vehículo durante los meses de verano.

