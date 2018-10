BSO y anécdotas de 'FOOTLOOSE' , la protagonista que nos trae Alejandra Estévez en Poniendo Las Calles

La película protagonista de este miércoles 24 de cotubre es un clásico, es ochentera, es una de estas películas que escuchas su banda sonora y te apatece ponerte a bailar... ¿Que no? Escucha....

Footloose, película de 1984, realizada en Estados Unidos y con un Kavin Bacon muy pero que muy jovencito...

SINOPSIS: Una película adolescente donde hay drama, comedia, música, baile... Ren, un adolescente recién llegado de Chicago, se ha mudado con su familia a un pequeño pueblo del medio oeste donde el estricto pastor Shaw Moore ha prohibido el baile a los jóvenes. Pero Ren dice qué que esto de prohibir que nada de eso así que va a hacer lo posible por cambiar esta situación. Un rebelde entusiasta de la música. Y como en toda película adolescente no puede faltar el amor, y este es prohibido, aquel que todos mirábamos a la pantalla con sonrisa, el de Ren, el joven rebelde, con la hija del pastor, Ariel.

Y diréis... prohibir el baile... ¡qué locura! ¡Esto no puede pasar! Pues si, sí, puede pasar... esta película está basada en hechos reales ocurridos en Elmore City, Oklahoma, durante 1978: el baile había sido prohibido durante 90 años, y un grupo de adolescentes se enfrentaron a las autoridades para terminar con la prohibición.

Está película fue sobre todo muy recordada por su música, dicen que cuenta con una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos, bueno de hecho Footloose fue nominada al Oscar y desplazó por más de 10 semanas al N°1 de los rankings: Michael Jackson.... Y mira quién está por aquí también.... ¡Bonnie Tyler!

El papel de Ariel Moore estaba un poco maldito... fue rechazado por actrices como Daryl Hannah porque eligió la película de 'Splash' con Tom Hanks, igual paso con Elizabeth McGovern que rechazó el papel por el que tuvo en Once Upon a Time in America, de Sergio Leone... pero otras actrices conocidas que dijeron que no a este papel fueorn Melanie Griffith, Michelle Pheiffer, Jodie Foster o Bridget Fonda pero muuuuchas más dijeron que no hasta que Lori Singer dijo sí, y se convirtió en “La chica de footloose”.

¡CONOCE MÁS DETALLES, DALE AL PLAY!

Ptss...: Las escenas más famosas es cuando salen los pies, los zapatos, de todas las clases y tipos, bailando el tema principal que hemos escuchado anteriormente... pues son los de los actores y el resto del equipo de la película (más de 150 personas). Los zapatos dorados pertenecen al cantante Kenny Loggins, el compositor y cantante del tema.