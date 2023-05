¿Es la alergia la nueva epidemia? “En unos años, la mitad de la población tendrá alguna”

De un tiempo a esta parte, los estornudos, la congestión nasal, los picores o el enrojecimiento de ojos se han instalado en nuestra vida y cada vez son más las personas que los sufren. Pero ¿qué ha causado este boom? Por qué cada vez hay más gente a nuestro alrededor a la que se le diagnostica alguna alergia. Hoy Ponemos las Calles con la doctora Paula Ribó, alergóloga, doctora en Medicina y divulgadora científica. Paula Ribó trabaja desde hace siete años como alergóloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Y acaba de publicar el libro,Alergia, la nueva epidemia.

“Una alergia es algo tan básico como que nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada a algo que en teoría no es dañino para nosotros, como por ejemplo la leche. Todos beben leche excepto los que son alérgicos a la leche.” - explica aCarlos Moreno 'El Pulpo'. Se nace con ella o se puede desarrollar en cualquier momento, no entiende de edades, aunque es cierto que algunas son más típicas de las primeras infancias y otras son más de la edad adulta. Aun así, estas pueden darse en cualquier momento de nuestra vida.

Todos tenemos una predisposición genética. Esta viene de nuestros progenitores y nos permite saber que si los dos son alérgicos, nosotros vamos a ser alérgicos; que en el caso de que uno de los dos sea alérgico, hay más posibilidades que si ninguno de los dos lo es. Aunque es posible hablar también de la influencia exterior. “A día de hoy nos lavamos mucho más, los niños están muy limpios siempre, lo que favorece que sean más alérgicos porque la barrera cutánea está más desprotegida y pueden entrar los alérgenos a través de la piel.” - comenta la doctora como una de las teorías. Pero no es la única. No comemos lo mismo que comían nuestros familiares, abuelos o padres. Y por último, la epigenética, el entorno está favoreciendo que nuestros genes cambien: contaminación, cambio climático. Todos los factores anteriormente mencionados, de forma conjunta, pueden ser la causa de que cada vez existan más alérgicos.

La doctora Paula Ribó acaba de publicar el libro, Alergia, la nueva epidemia. El libro profundiza en el tema y permite entender el proceso de forma sencilla. Un libro muy recomendable para quien quiera profundizar en este tema y entender todo el proceso de forma sencilla, en el que es posible aprender que no es una leyenda que cada vez hay más personas alérgicas. “A día de hoy consideramos que una de cada cuatro personas es alérgica, en torno al 25-30%. Es posible que en 2050, el 50% de la población será alérgico. Es una realidad que cada vez hay más alérgicos.”

Si hablamos de las alergias más comunes, va a depender de la edad. En los primeros años de vida, las alergias alimentarias son las más frecuentes, en concreto la leche y el huevo. Avanzando en edad aparecen otros alimentos como los frutos secos, las frutas, el marisco, o los pescados. Si miramos a nivel global, lo más frecuente son las frutas. Pero no solo existen las alergias a los alimentos. También es posible desarrollar alergia a los medicamentos, siendo la penicilina la más común, seguido de los antinflamatorios esteroideos. Y luego si se habla de alergia respiratoria, dependerá del lugar de residencia.

¿Es lo mismo alergia que intolerancia?

La respuesta es no, no tienen nada que ver. “Una intolerancia es un defecto del metabolismo, donde nos va a faltar algo en el sistema digestivo, por ejemplo en el caso de la leche, nos falta una enzima, la lactasa, la que corta la lactosa, el azúcar de la leche.” - aclara la doctora. Al faltarnos esa enzima, se van a dar problemas digestivos.

Cuando hablamos de alergia, hablamos del “defecto del sistema inmunológico en el cual nuestro cuerpo va a reaccionar frente a esa proteína de la leche de vaca, por lo tanto ese paciente no va a poder tomar leche de ninguna forma ni derivados lácteos porque lo que le tiene alergia es a la proteína. Si por accidente se enfrenta a esa proteína, puede tener síntomas leves, como una urticaria, unas ronchas en la piel a una anafilaxia o llegar incluso a la muerte por accidente de contaminación.” - vuelve a aclarar la escritora.

Una alergia, por tanto, se trata de algo más serio, que puede llegar a provocar el fallecimiento, mientras que de una intolerancia no sueles fallecer. “De ahí la importancia de hablar de esto seriamente en los bares y explicarle los conceptos para no llevarnos más sustos.” - asegura.

Tratamientos

Existen distintos tratamientos para tratar las alergias, pero los antihistamínicos no son la única herramienta. “En el caso de las enfermedades respiratorias existen también corticoides inhalados, corticoides tópicos y vacunas. Si el diagnostico esta bien hecho, se ponen vacunas y se modifica el curso de la enfermedad.” - cuenta en 'Poniendo las Calles'. En ningún caso es posible hablar de que una persona se cura, pero si del número de síntomas y de la medicación.

“En el caso de la alergia a los alimentos, sobre todo en los niños, cuando no la superan al huevo o a la leche, planteamos desensibilizaciones. Consiste en una administración progresiva y poco a poco, para que el cuerpo pueda conseguir tolerancia a ese alimento, aunque no sea de forma completa, pero si una dosis que no produzca complicaciones graves.” - cuenta la doctora Laura Ribó. Ocurre lo mismo con la quimioterapia. En el caso de que sea alérgico, los alergólogos pueden diseñar pautas de sensibilización para no producir reacciones alérgicas.

Una alergia es algo que no se cura, pero si es posible su control. Es considerada una enfermedad crónica, que no se cura, como el resto de enfermedades de este tipo, pero si se puede llegar a controlar.

Otro tipo de alergia es a los bichos y sus picaduras. En muchos casos no es posible saber si se tiene alergia a ellos porque no hemos recibido picadura alguna, pero se debe estar atento cuando recibimos una, porque existe una posibilidad de sufrir un shock anafiláctico. “Si te pasa es porque vas a tener muchas picaduras y tienes ya predisposición genética. Siempre que tengamos una picadura hay que observar si es en una zona local o se expande, momento o da reacción a distancia. En esos momentos hay que acudir de forma inmediata al hospital.” - aclara.

Siempre que se sospeche de que es posible desarrollar una alergia, lo principal y primero es hacerse una prueba.