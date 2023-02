La actividad gratis y lejos de los estereotipos para acabar con el estrés: "Piensas en el ahora y disfrutas"

Cerca de mil millones de personas sufren de depresión, bipolaridad, ansiedad, miedo, aislamiento, demencia, consumo de estupefacientes y alcohol, esquizofrenia y desórdenes alimenticios, entre otros problemas. La pandemia silenciosa, así llaman a la de la salud mental, es una constante en nuestra sociedad después de que los gobiernos del mundo le están dedicando gran atención e ingentes recursos a contener la covid y sus mutaciones. Afortunadamente, están teniendo éxito. Pero, lamentablemente, están descuidando otra pandemia que lleva tiempo cobrándose millones de vidas cada año y discapacitando a millares de personas: las enfermedades mentales.

Según los estudios más recientes, el 15% de los adultos en edad de trabajar sufre desórdenes de tipo mental. Gran parte de ellos, debido al estrés en el trabajo o en la familia. Por eso no es raro, que la OMS aconsejara hace tan solo unos meses la práctica de dos cosas; el yoga y el mindfulness para mejorar nuestra salud. En 'Poniendo las Calles' tratamos de encontrar orientación en esta última práctica en nuestro coach, Rafa Rodrigo, que ha explicado este lunes en qué consiste y cuáles son las claves para empezar a practicarlo.

Para empezar a entender qué es esto, conviene acudir al idioma del que procede la palabra: "Mindfulness viene del inglés. 'Mind' es mente y 'fullness' significa plenitud". "Así que vendría a ser algo como la atención consciente, de estar con la mente aquí, en el aquí y ahora, no en lo que va a pasar después, ni en la conversación que tuviste ayer", sentencia. "Vivimos en una sociedad en la que constantemente estamos pensando en lo que hicimos atrás, en el pasado, y en lo que nos preocupa del futuro y nos genera sufrimiento", explica el coach de 'Poniendo las Calles'.

Los tres motivos por los que nos bloqueamos

Se ha creado una imagen sobre esta forma de trabajar en nosotros mismos que es bastante engañosa: "No hace falta estar sentado con las manos, en las rodillas, respirando y pensando en la inhalación y en la exhalación". "Esa es la imagen que existe y pienso que eso ha sido uno de los principales handicaps", reflexiona Rafa Rodrigo.

Por eso, el colaborador de 'Poniendo las Calles' explica que encuentra el mindfulness "en el deporte, cuando voy con mis amigos a jugar al voleibol o al pádel, esa hora y media o dos horas en las que me olvido completamente de lo que pasó ayer y no estoy en lo que va a pasar mañana". "El secreto del mindfulness está en encontrar esas actividades que te conectan con el presente y que pienses: a mí esta actividad me lleva a pensar en lo que estoy haciendo porque lo estoy disfrutando", concreta.

Rafa Rodrigo nos da tres motivos por los que nos bloqueamos: "vivimos acelerados, tenemos unas agendas hiperocupadas desde niños, tenemos tantas actividades que se pierden esos ratos de ocio o actividades de hacer algo en el presente; estamos rodeados de muchos estímulos y tenemos que contestar a esos estímulos, eso nos crea un estrés porque no podemos llegar a todo; y existe una incapacidad para poner límites, no sabemos decir que no porque queremos sentirnos parte del grupo y se nos olvida vivir el presente"