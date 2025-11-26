Dani Senabre: "Yo no saco palomitas por que al Real Madrid le metan tres, pero que a veinticinco de noviembre se cuestione a Xabi Alonso y se hable de Rafa Nadal en la presidencia..."

Juanma Castaño llegó a El Partidazo de COPE de este martes con el deber de preguntarle al periodista Dani Senabre por "las palomitas" que se comen en Barcelona con la situación que se vive en el Real Madrid.

Durante el Tiempo de Opinión en el que se analizó la derrota del Barcelona frente al Chelsea en la Liga de Campeones, Castaño recordó que "ayer, Dani decía que en Barcelona se están acabando las palomitas con Xabi Alonso, después de lo de Elche y que si Rafa Nadal presidente..."

Senabre explicó, desde la óptica del Barcelona, la situación que vive el Real Madrid con su entrenador: "El día que el presidente del Barça se apunte a cargarse al entrenador del equipo y en la Asamblea no hable del entrenador del Barça y la estrella del Camp Nou le tire a todo el mundo sobre el entrenador del Barça, y haga un comunicado pidiendo disculpas y tampoco cite al entrenador del Barça, y el entrenador del Barça lo dé por bueno, entonces voy a sacar las palomitas que estoy sacando yo. ¿Pero por qué le metan tres?"

Dani Senabre recordó algunas de las derrotas importantes que ha sufrido el equipo azulgrana esta temporada, como frente al Sevilla o Real Madrid, y por eso "por una derrota del Madrid no saco palomitas", pero cree que por la situación de Vinicius, Xabi Alonso y el Real Madrid "sí merece la pena".

"¡Y mira que podría sacar las palomitas con las derrotas del Real Madrid!", advirtió Senabre pero puntualizó que el motivo de su diversión se debe a que "estamos a veinticinco de noviembre y estábais hablando de si Xabi Alonso tenía los días contados y de si Rafa Nadal quería presidir el Real Madrid".

La conclusión, a modo de ironía, entre el propio Juanma Castaño y el periodista Miguel Rico, fue la de que "cada uno come lo que puede".