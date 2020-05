Rozalén ha Puesto las Calles con El Pulpo y le ha hablado sobre su último single: ‘Este tren’.

La COVID-19 ha hecho que estemos durante casi 3 meses encerrados en casa; esta enfermedad ha parado todo nuestro mundo. Y esto también lo han sufrido los artistas, que han visto sus giras canceladas y sus lanzamientos aplazados. Rozalén es una de ellas; a día de hoy podemos asegurar quese considera como una de las principales voces de la canción de autor en nuestro país. Sin embargo la artista nunca pensó llegar a lo alto de la cima: “cuando llegué a Madrid yo quería ser psicóloga. Como nunca me he esperado nada de esto, todo lo que voy viviendo me parece increíble. Me encantaría que esto creciera o que se mantuviera; pero eso es muy difícil porque muy pocos artistas están siempre arriba. Soy muy trabajadora, me esfuerzo mucho por mejorar y por evolucionar; yo quiero hacer cosas bonitas en la vida y seguir haciendo canciones”.

Ella misma le confesaba a El Pulpo que se le parte el alma al ver que el coronavirus se ha “cebado con la gente mayor. Muchos de ellos han vivido una guerra durante su infancia y que ahora les toque este maldito bicho es lo más injusto que les podía pasar. Por eso escribo esta canción. En ella pido perdón a mi abuela por si la descuidé”.

Ha sido una de las artistas que ha puesto el turbo y que no ha parado durante el confinamiento: “ahora parece que se ha pasado todo muy rápido, al menos, ahora, podemos abrazar con los ojos. He tenido días flojitos pero, en cuanto uno tiene energía tiene que darlo todo”. Y así ha sido, de hecho en plena cuarentena la cantante grabó también el tema titulado: ‘Aves enjauladas’.

Pero este single no será el único con el que nos sorprenda Rozalén; y es que en tan solo unos meses, la de Ltur lanzará su cuarto álbum a través de las plataformas digitales.