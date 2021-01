La montaña, con temporal, puede ser muy peligrosa

Estamos en invierno como se puede notar en las temperaturas. Es una época que anima a muchas personas a acercarse a la montaña sobre todo estos días que la nieve ha teñido de blanco. El problema es que no todo el mundo conoce bien lo peligrosa que puede ser la montaña si no se la conoce bien y sobre todo si no se la respeta.

Lo demuestran datos como que en diferentes partes de España, son varios los grupos de rescate que han tenido que actuar para auxiliar a personas que no cumplían con una cierta preparación y prudencia. Estos datos nos han hecho plantearnos que es bueno repasar algunos consejos útiles para poder disfrutar del medio ambiente sin tener ningún percance.

Por eso hemos puesto hoy las calles con Marta Ferrer, coordinadora de la campaña Montaña Segura.