Asegura que la mejor torrija de España está en este local de hostelería de Málaga: "Se te caen las lágrimas de emoción"

La Semana Santa es una época de tradiciones gastronómicas profundamente arraigadas en la cultura española, y una de las más emblemáticas es la torrija, un dulce que, con su mezcla de pan, leche y azúcar, nos acompaña cada año en los días previos a la celebración. Aunque en todo el país se pueden encontrar diferentes versiones de este manjar, Pedro Madera, experto en viajes y gastronomía, ha señalado recientemente en el programa Poniendo las Calles que, para él, la mejor torrija de España se encuentra en un local muy especial de Málaga.

Una torrija que "se te caen las lágrimas de emoción"

Durante su participación en el programa, Pedro Madera no dudó en afirmar que la mejor torrija que ha probado en su vida se encuentra en el Hotel La Donaira, ubicado en el corazón de la sierra de Málaga. Este hotel no solo destaca por su entorno natural, sino también por su propuesta gastronómica única, que incluye una torrija que ha dejado una profunda impresión en el experto.

"Te prometo, yo te digo solo eso, torrijas de pan brioche con un helado de leche natural, de las vacas propias de este hotel, granja y finca productiva", comentó Pedro, visiblemente emocionado por el recuerdo de ese dulce. La combinación de ingredientes de la finca, como el helado de leche fresca y una salsa de dulce de leche que se cocina durante 36 horas, convierten esta torrija en una experiencia inigualable.

El tamaño de la torrija, aproximadamente tres centímetros, y el toque final de sopleta le dan una textura única, y el contraste con el helado de leche natural lo convierte en un manjar que, según Madera, "se te caen las lágrimas de emoción". Para acompañar este delicado postre, el hotel propone un moscatel de una bodega local, lo que eleva aún más la experiencia gastronómica.

Un dulce que traspasa fronteras

La recomendación de Pedro Madera se ha convertido en un verdadero descubrimiento para los amantes de la gastronomía y, especialmente, de las torrijas. Aunque en toda España se pueden encontrar versiones muy buenas, la combinación de los ingredientes locales de La Donaira parece haber logrado una fórmula especial que ha cautivado incluso a los más exigentes paladares.

Alamy Stock Photo Primer plano de las manos de una abuela friendo torrijas españolas

La torrija de La Donaira no es solo un postre, sino una pequeña obra maestra de la cocina, que aúna tradición y creatividad. Esta mezcla perfecta entre lo clásico y lo innovador hace que cualquier amante de los dulces, y especialmente de las torrijas, considere este hotel de Málaga como un destino obligado.

Torrijas a lo largo de España

Aunque Pedro Madera ha destacado la torrija de La Donaira como la mejor de todas, el experto no dejó de animar a Carlos Moreno 'El Pulpo' a realizar un recorrido por España para descubrir otras versiones deliciosas de este dulce tradicional. "En dos semanas yo me preparo una lista también de buenas torrijas que he comido en cualquier parte de España", aseguró Madera, quien sugirió que compartieran con la audiencia los mejores lugares para disfrutar de este manjar.

La idea de realizar un "tour torrijado" por las carreteras de España fue recibida con entusiasmo por Moreno, quien destacó la importancia de aprender y compartir estas experiencias gastronómicas con los oyentes de Poniendo las Calles. "Vamos a aprender, se trata de aprender y de compartir a través de la radio en la madrugada", dijo el presentador.

Alamy Stock Photo Cocinar torrijas, un dulce típico español que consiste en tostadas fritas de pan de molde remojadas en huevos y leche.

En conclusión, la torrija de La Donaira en Málaga ha conquistado los corazones de expertos y aficionados de la gastronomía, destacándose como uno de los mejores exponentes de este clásico de la Semana Santa. Si eres un amante de las torrijas, no puedes perder la oportunidad de probar este manjar que Pedro Madera recomienda con total pasión. Además, sigue atento a la radio y las redes sociales para conocer más lugares recomendados por los expertos en gastronomía y viajes.