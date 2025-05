Un taxista de Cádiz está de servicio y la propuesta que le hace un cliente le hace tomar una enorme decisión: incluso acaba dejando su trabajo

Publicado el 04 may 2025, 13:06

Antonio González Guerrero tiene 44 años y hasta hace poco tenía una vida normal. Su historia la hemos contado en 'Fin de Semana', y es que este hombre de Cádiz vio cómo su vida daba un giro de 180 grados cuando un guionista irlandés se subió a su taxi.

TE PUEDE INTERESAR No se ponen de acuerdo en un cruce en un pueblo de Vizcaya y toman una decisión que 25 años después repercute en el apagón

Fue, precisamente, en Cádiz. Antonio estaba trabajando, como cualquier otro día, y este guionista se subió a su taxi. Lo que él no esperaba es la propuesta que le haría. Ya fuera por su personalidad, por su brío o por su apariencia, este hombro le preguntó si quería hacer un papel. Si quería ser actor.

Tal y como lo oyes, sí. Fue trabajando y fue una merca causalidad. Aquel simple golpe de suerte hizo que Antonio acabara con los más grandes de Hollywood. Ahora, el gaditano presenta la serie MobLand, donde comparte escena con nada más y nada menos que Pierce Brosnan, conocido por interpretar al famoso James Bond.

DEL TAXI A LA ALFOMBRA ROJA

El actor ha contado a Cristina López Schlichting que su primera oportunidad en la pequeña pantalla fue con Top Boy, una serie que tuvo un gran éxito en Londres y que se grabó, precisamente, en Cádiz.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

González ha explicado que el taxi "se me daba bien" y fue un trabajo que le dio la oportunidad de estar cerca de su familia. "Yo nací en Cádiz, me crie en el río San Pedro, una barriada cerca de la ciudad y con 18 años ya mi familia se vino a vivir a Cádiz capital. Yo he estado siempre dando vueltas por ahí", ha relatado. Poco después volvió a Cádiz y fue ahí donde comienza su verdadera historia.

Todavía a día de hoy no sabe exactamente qué vio aquel guionista en él, pero considera que parte fue su forma de expresarse o de ser. "Empezó siendo mi cliente y terminó siendo muy buen amigo, y creo que le gustaba eso, mi forma de actuar o de hablar y llegó un momento en el que me propuso esta oportunidad", ha asegurado. Y de esta forma fue como Antonio consiguió su primer papel. Top Boy, al funcionar tan bien, le abrió las puertas a otros trabajos.

MUCHO TRABAJO DETRÁS

El camino no fue nada fácil. De hecho, ha relatado que se atrevió "porque yo me atrevo a todo" y su primera vez fue "muy natural". Le propusieron seguir con su antigua vida o continuar en el mundo de la interpretación, en el cual tendría que prepararse. "Eso fue lo que hice, porque desde ese mismo momento empecé a estudiar inglés", ha confesado.

De hecho, comenzó a hacerlo por su cuenta, sin acudir a ningún sitio. "Luego me apunté a la escuela 32 historias en Málaga y currándomelo mucho, al final llegaron otras oportunidades", ha asegurado.

Gracias a eso, se le abrieron muchas puertas. "Ya no tengo ningún problema para sentarme en una mesa y hablar tranquilamente en inglés. Le he dedicado muchas, muchas horas. No es cuestión de que ha sido fácil, ha sido de dedicarle muchas, muchas horas", ha agregado.

Si quieres escuchar la entrevista completa, reproduce el audio que hay en la parte superior de esta noticia.