La reflexión de Paco González sobre el Real Madrid de la próxima temporada: "Las Ligas las ganan los entrenadores y las Champions los jugadores"

El Real Madrid tiene muy complicado cerrar el año con un título. Los de Carlo Ancelotti cayeron eliminados en los cuartos de final de la Champions League ante el Arsenal y perdieron hace justo una semana la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Solo queda el clavo de LaLiga, en la que tienen una desventaja de cuatro puntos con los azulgranas a falta de cuatro jornadas. Eso sí aún tienen que visitar Montjuic.

El futuro de Carlo Ancelotti

Parece claro que el italiano no va a seguir siendo el técnico del Real Madrid la próxima temporada. Se pondrá punto y final a una segunda etapa del transalpino en el Bernabéu que ha durado cuatro temporadas y en la que este ha levantado 11 títulos (2 Champions League, 2 Ligas, 2 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes y 1 Copa del Rey). Ancelotti dejará el banquillo como el técnico más laureado de la historia del Real Madrid.

La opinión de Tiempo de Juego

Paco González ha querido dejar una reflexión sobre el Real Madrid de la 2025/2026 en el que Ancelotti no estará en un banquillo que todo apunta a que será ocupado por Xabi Alonso. Al italiano las quinielas lo sitúan en la selección brasileña, aunque tiene también sobre la mesa una suculenta oferta del fútbol de Arabia Saudí.

“Yo estoy convencido si viene que el Real Madrid de la temporada que viene va a estar más organizado, más trabajado y va a ser más reconocible y creo que va a ser más regular en su comportamiento. Las Ligas las ganan los entrenadores, pero, y aquí es donde viene el respeto profundo por lo que ha hecho Ancelotti, las Champions las ganan los jugadores y Ancelotti ha dejado que los jugadores ganen las Champions, pero lo he visto en muchos sitios, no solo en el Real Madrid”, ha asegurado el director de Tiempo de Juego.

Cordon Press Xabi Alonso es el gran objetivo del Real Madrid para el banquillo

“Morientes y Sanchís han ganado Copas de Europa con entrenadores que no importaban mucho. Guardiola ha ganado la Champions con Messi y con Haaland, pero es el mismo entrenador que ha ganado Ligas en todos los países. La Champions la ganan los jugadores. Xabi Alonso tendrá que tener buenos jugadores, en buen estado de forma, en buena salud, con reservas cuando se le lesionen los titulares. Hay que darle un retoque también a la plantilla si el Real Madrid quiere ir a por todo como debe ser”, ha finalizado Paco González.

Sanchís ha comprado su teoría y ha añadido que lo primero que deben hacer es “una pretemporada en condiciones. Los jugadores entre viajes y compromisos llegan al inicio de temporada agotados y eso a medio y largo plazo provoca lesiones”. “Yo también miraría de una buena plantilla qué se necesita para tener un camino más sencillo para tener un buen equipo. Xabi debe encaminarse a la búsqueda de piezas para conseguirlo”, ha finalizado.

Cordon Press Vinicius y Bellingham durante un partido del Real Madrid

Era el turno de Morientes que apuntaba: “Hay que aprender de los errores de esta temporada. El equipo es el mismo que ganó la Liga y la Champions adornado con el mejor jugador del mundo. Hay que tener un equipo competitivo, pero no un 11 competitivo. Hay jugadores que no han contado. Eso de poner parches en situaciones no me ha parecido lógico a lo largo de una temporada. Te quita más que te da”.

