La drástica decisión que Morientes tomaría en el Real Madrid de cara al Mundial de Clubes: "Me parecería una falta de respeto"

Publicado el 04 may 2025, 15:09 - Actualizado 04 may 2025, 15:10

En la previa del Real Madrid – Celta, Paco González preguntó a los colaboradores a qué entrenador prefieren en el Mundial de Clubes: Xabi Alonso o la persona de transición.

Por su parte Manolo Sanchís cree que debería ser Xabi Alonso "en el caso de que sea entrenador el año que viene. Tú date cuenta que la temporada actual más o menos tiene todas las habas vendidas. Si se tiene un mal resultado, ¿cómo va a un entrenador voluntariamente apechugar con el resultado de algo que él no ha tenido nada que ver? Entonces yo, por supuesto que buscaría alguna solución distinta".

Cordon Press Xabi Alonso tiene al Leverkusen segundo en la Bundesliga esta temporada.

En cambio, Morientes afirmó que "el proyecto que muere con Ancelotti y nace con un nuevo entrenador, tiene que ser de principio. Y tiene que ser de principio con la pretemporada. La solución para el entrenador que llegue, ya sea Xavi Alonso, que parece que puede ser él, es empezar a entrenar con ellos y a dibujar ya lo que quiere desde los entrenamientos para la nueva temporada".

"El caso de la alternativa, a quién puede coger los mandos, para mí me parecería una incongruencia no poner al entrenador del Castilla. Ya lo hizo en el pasado con Zidane. Y creo que es el que mejor conoce porque está diariamente con Ancelotti", continuó diciendo.

Además, Paco González afirmó que el Castilla "no se va a meter en 'play off', por lo que no va a tener trabajo". "Me parecería incluso un poco falta de respeto hacia la figura de lo que representa Raúl en el Real Madrid. Simplemente, yo creo que, evidentemente, Solari está más que preparado, pero me consta que lo cogería a regañadientes. Estoy convencido que él está en otro área mucho más tranquila y mucho más a gusto que coger esa responsabilidad", continuó diciendo Morientes.

