El queso que vuelve loco a Carlos Moreno 'El Pulpo' de un pueblo de Cádiz que viene de una cabra casi desaparecida

En Poniendo las Calles, el experto en gastronomía y viajes Pedro Madera reveló el origen de un queso que ha conquistado el paladar de miles de españoles, incluido el propio Carlos Moreno 'El Pulpo', quien destacó su pasión por este producto único de la sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz.

El queso del que hablamos es el queso payoyo, un auténtico manjar de los dioses que tiene una historia fascinante. Según Madera, este queso proviene de la cabra payoya, una raza autóctona que estuvo a punto de desaparecer en la zona. Afortunadamente, y gracias al esfuerzo de algunos ganaderos, esta especie fue recuperada y hoy en día se produce uno de los quesos más sabrosos de Andalucía.

La cabra payoya ha sido parte del paisaje de la sierra de Grazalema durante siglos. Este animal, adaptado a las duras condiciones de la zona, estuvo al borde de la extinción debido a la competencia de razas más productivas y a la modernización de la ganadería. Sin embargo, gracias a la determinación de pequeños ganaderos locales, como el que mencionó Pedro Madera en la conversación, la cabra payoya se ha recuperado, lo que ha permitido la elaboración de este delicioso queso.

Alamy Stock Photo Queso Payoyo Mercado de Triana mercado central Sevilla

El queso payoyo se elabora con la leche de estas cabras en una región que, como señala Madera, es "un verdadero paraíso gastronómico". Aparte del queso, esta zona es conocida por su producción de vinos de gran calidad, como los pinot noir de Cortijo Los Aguilares, que también estuvieron presentes en la conversación y se destacaron como el maridaje perfecto para este queso.

El queso payoyo

Carlos Moreno 'El Pulpo' no pudo evitar manifestar su admiración por el queso payoyo, afirmando que le vuelve "loco". Y es que, según él, no hay nada mejor que un buen trozo de queso acompañado de una botella de vino. El sabor profundo y único del queso payoyo, combinado con un buen vino, es una experiencia que no tiene comparación.

Este queso, que se produce en pequeñas fincas y queserías de la región, tiene un sabor que puede recordar a la cabra curada y presenta una textura firme y cremosidad que lo convierte en el compañero perfecto de una tarde tranquila, acompañado de pan y aceitunas.

Pedro Madera también comentó la belleza del entorno en el que se elabora este queso. La carretera que conecta Grazalema con Ronda es una de las más hermosas de España, y recorrerla es casi como retroceder en el tiempo. Madera, evocando el espíritu de los bandoleros que recorrían estas montañas, destacó que los paisajes de la sierra de Grazalema están impregnados de historia y tradición. Desde las antiguas rutas romanas hasta los pequeños mercados de productos locales, todo en la región invita a descubrir un mundo de sabores auténticos.

Una cuña de queso

No es de extrañar que Carlos Moreno 'El Pulpo' se haya convertido en un gran fan de este queso. Como él mismo comentó, no hay nada que combine mejor con un buen vino que un trozo de queso payoyo, y la región de Grazalema tiene mucho que ofrecer en cuanto a ambos productos.

Queso, vino y tradición

El queso payoyo no solo es un placer para el paladar, sino que también es un testimonio del esfuerzo por preservar una tradición ganadera que estuvo a punto de desaparecer. Hoy en día, este queso es uno de los orgullos gastronómicos de la provincia de Cádiz, y no es raro encontrarlo en los mercados locales de Grazalema, Cádiz o Ronda, donde los quesos curados y otros productos lácteos son protagonistas.

Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de viajar a la sierra de Grazalema, no dudes en probar este queso y disfrutar de la magia de la región, que sigue cautivando a turistas y gourmets por igual. Como dijo Pedro Madera, "es una maravilla", y sin duda, lo es.