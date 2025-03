Un reputado psiquiatra revela cuándo un miedo no es normal y hace falta ir a consulta: "Un temor irracional es una fobia"

Las fobias, esos miedos irracionales que limitan la vida de muchas personas, son más comunes de lo que parece. En una reciente entrevista en el programa Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' conversó con Gabriel Rubio, catedrático de psiquiatría y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, para desentrañar los secretos de estas patologías y cuándo es el momento de buscar ayuda profesional. Según Rubio, no es necesario vivir con el miedo; el tratamiento adecuado puede permitir que las personas afectadas retomen el control de su vida.

Las fobias son trastornos mentales muy frecuentes en la población, aunque no todos los afectados buscan tratamiento. Muchas personas, por ejemplo, no pueden volar, no se atreven a conducir, o evitan lugares como conciertos o espacios cerrados debido a sus miedos. Rubio señala que las dos fobias más comunes por las que las personas buscan ayuda son la fobia social y la fobia a los exámenes. En la primera, el miedo irracional de hablar en público o de ser juzgado por los demás puede dificultar el avance en la vida profesional y personal. La fobia a los exámenes, en especial entre estudiantes universitarios, también es un motivo frecuente de consulta.

Carlos Moreno, con su característico tono reflexivo, planteó una duda común: ¿cuál es el umbral entre un miedo normal y una fobia? Gabriel Rubio lo explicó de forma clara: "Un temor irracional es la clave", señaló. Las fobias no son simplemente miedos intensos, sino aquellos que interfieren en el funcionamiento cotidiano de una persona. Si un temor provoca que alguien evite situaciones importantes, como asistir a un examen, subirse a un ascensor o dar una charla, entonces se convierte en un problema que necesita ser tratado.

Alamy Stock Photo Mujer joven seria conduciendo un coche, hombre sentado a un lado

Entre los síntomas más característicos de las fobias están el miedo intenso, la ansiedad, las palpitaciones, la sudoración y la sensación de incapacidad para controlar las emociones. Un ejemplo concreto, como explicó Rubio, es el miedo a los ascensores, donde una persona puede llegar a pensar que el aparato se va a detener, le va a faltar el aire o incluso que puede morir allí. Estos pensamientos catastrofistas no tienen base real, pero son tan intensos que pueden llegar a incapacitar a la persona, impidiéndole realizar actividades cotidianas.

Los síntomas más comunes de una fobia

El miedo irracional, según el experto, lleva a las personas a obsesionarse con noticias negativas relacionadas con su fobia. Por ejemplo, alguien con miedo a volar puede estar pendiente de cada accidente aéreo reportado en los medios, lo que refuerza su temor. Sin embargo, este enfoque solo agrava la situación, pues genera un círculo vicioso donde el miedo se alimenta de sí mismo.

Gabriel Rubio subrayó que el tratamiento de las fobias debe ser psicológico y psicoterapéutico. Para los pacientes con fobia a los ascensores, por ejemplo, el proceso comienza con un análisis profundo de los pensamientos irracionales y catastrofistas que acompañan al miedo. Luego, se emplea una técnica conocida como "exposición gradual", donde el paciente se enfrenta poco a poco a la situación que le provoca miedo, bajo la supervisión de un profesional. El objetivo es desensibilizar al paciente y enseñarle que, aunque el miedo persista, puede aprender a gestionarlo y no dejar que controle su vida.

Una de las preguntas más interesantes que surgió durante la entrevista fue si el miedo a ciertos objetos o situaciones puede heredarse o influenciarse por el entorno. Rubio explicó que, aunque las fobias no son hereditarias de forma directa, el entorno puede jugar un papel importante en su desarrollo. Por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde los padres tienen miedo a los ascensores o a los perros, es más probable que el niño desarrolle esos mismos miedos. La empatía y la repetición de ciertos comportamientos pueden contribuir a que un temor se convierta en una fobia.

Alamy Stock Photo Mujer mirando la pantalla de la computadora portátil con miedo

A menudo, los pacientes con fobias también pueden experimentar síntomas de trastornos obsesivo-compulsivos (TOC), como la necesidad de realizar ciertos rituales o evitar determinadas situaciones por miedo. Rubio explicó que, aunque las fobias y los trastornos obsesivos no son lo mismo, ambos pueden coexistir. Las personas con TOC pueden tener fobias relacionadas, pero el trastorno se caracteriza por la repetición compulsiva de ciertos actos o pensamientos, mientras que las fobias están más centradas en el miedo irracional a algo concreto.

La importancia de no ocultar el problema

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la advertencia de Rubio sobre el uso de sustancias para mitigar el miedo, como el alcohol o los medicamentos. Muchas personas recurren a estas soluciones temporales, como es el caso del alcohol en los vuelos, para calmar la ansiedad. Sin embargo, el psiquiatra aclaró que esto solo oculta el problema, pero no lo soluciona. La clave para superar una fobia es enfrentarse a ella con la ayuda de un profesional, quien puede guiar al paciente a través de un tratamiento adecuado.

Las fobias no son solo miedos pasajeros; son trastornos que pueden interferir gravemente en la vida diaria. Si un temor irracional comienza a limitar nuestras actividades cotidianas, es crucial buscar ayuda. Gabriel Rubio ofreció una visión clara y esperanzadora: con el tratamiento adecuado, es posible superar estos miedos y retomar el control de nuestra vida, enfrentando los temores de manera gradual y racional. Así que, si tus miedos están frenando tu vida, no dudes en pedir ayuda.