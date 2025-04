Un profesor de autoescuela revela el error que haces en las rotondas sin darte cuenta: "Nos vuelven locos a todos"

El proceso para obtener el permiso de circulación no es sencillo, y uno de los obstáculos más comunes para los aspirantes a conductores son las rotondas. En una reciente conversación en el programa Poniendo las Calles de la Cadena COPE, Álex Requena, profesor y director de la Autoescuela Positiva, explicó que las rotondas son una de las maniobras en las que más se "atascan" los alumnos. A menudo, los conductores cometen errores sin ser conscientes de ellos, lo que genera confusión tanto en los nuevos conductores como en los experimentados.

El desconocimiento de las rotondas: una trampa común

Álex Requena, conocido por sus videos virales donde enseña a los conductores a mejorar su conducción, compartió su experiencia en el programa. Según él, uno de los errores más comunes es no entender correctamente cómo circular por una rotonda. "Las rotondas nos vuelven locos a todos," confesó, destacando que este tipo de maniobra es uno de los puntos críticos que más problemas genera a la hora de obtener el carnet de conducir.

En su intervención, Álex explicó que "cuando nos sacamos el carné hace años, las rotondas eran casi inexistentes," y ahora, con el aumento de las rotondas en las ciudades, los conductores se sienten perdidos. Las rotondas no solo son más numerosas, sino que también han aumentado en tamaño y complejidad, lo que dificulta aún más la circulación, especialmente en las grandes rotondas de varios carriles.

Alamy Stock Photo Rotonda de la Av Franca Sant Ponc, Girona

El profesor de autoescuela también señaló que "el principal problema es no mirar los espejos retrovisores". Esta recomendación se aplica no solo a los conductores novatos, sino también a los más experimentados. Para Álex, observar los espejos y tener en cuenta a los demás conductores es fundamental para evitar accidentes y asegurar que la maniobra en la rotonda se realice de forma segura.

Los consejos de Álex

Con el objetivo de ayudar a sus alumnos y a los futuros conductores a superar esta dificultad, Álex Requena compartió algunos consejos clave para navegar por las rotondas sin problemas. En primer lugar, recomendó que los conductores "siempre se sitúen en el carril derecho al ingresar a la rotonda", y "si se va a salir, lo hagan desde el carril derecho y señalizando correctamente". Este simple gesto puede evitar confusiones con otros vehículos que circulan por el interior de la rotonda.

En cuanto a los conductores que se sienten inseguros, Álex aclaró que el famoso "estilo lavadora" —dar una vuelta más dentro de la rotonda para corregir la posición— no debería ser motivo de suspensión en un examen. "Si no estamos seguros de la salida, lo mejor es dar una vuelta más y asegurarnos de salir correctamente," añadió, resaltando que lo más importante es la seguridad y no la velocidad a la que se complete la maniobra. La importancia de la observación y el reciclaje continuo

El experto también habló sobre la importancia de mantenerse actualizado en cuanto a las normativas y técnicas de conducción. "Hoy en día, las señales, las carreteras y los vehículos han cambiado mucho, y es esencial reciclarse," indicó. Además, sugirió que los conductores deberían someterse a un tipo de reciclaje cada cierto tiempo, similar al que realizan los conductores de vehículos de mercancías peligrosas. Esto ayudaría a mantener frescos los conocimientos y a mejorar la seguridad vial en general.

Alamy Stock Photo Rotonda de Plaça d'Espanya - Barcelona

Para los que aún no se sienten cómodos con la teoría, Álex tiene claro que la preparación es clave. "La teórica no debería ser un obstáculo," comentó. La clave está en estudiar con herramientas modernas, como aplicaciones de test que corrigen automáticamente los errores y explican las respuestas. Esto facilita el aprendizaje y aumenta las probabilidades de aprobar a la primera.