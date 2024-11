¿Por qué se pierde la pista de tantos menas en España? SOS Desaparecidos responde: "No están en el mismo grupo"

En España, la problemática de los menores no acompañados desaparecidos ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Estas desapariciones han generado un debate sobre las cifras y las razones detrás de ellas. Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, ofrece una visión esclarecedora sobre este fenómeno. Durante una entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa Poniendo las Calles, Amills explicó que los menas, aunque suelen ser catalogados dentro de las desapariciones, no forman parte del mismo grupo de personas desaparecidas, lo que contribuye a la confusión sobre las estadísticas.

Una de las razones por las cuales no existen cifras concretas es que los menores no acompañados, que llegan a España principalmente de países como Marruecos, Argelia o incluso de zonas de África Subsahariana, no siempre son considerados en las estadísticas oficiales de desapariciones. Según Amills, en 2022 se registraron alrededor de 27.000 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales más de la mitad eran menores de edad. Sin embargo, los MENAs son un grupo particular que, aunque desaparezca con regularidad, no entra en la misma categoría que otras desapariciones forzosas o voluntarias.

El presidente de SOS Desaparecidos señaló que, mientras los MENAs desaparecen con frecuencia, no todas las desapariciones de menores están asociadas a situaciones de riesgo o abuso. Muchos de estos jóvenes migrantes se escapan de los centros de acogida por diversas razones, como la búsqueda de su familia o el deseo de vivir en libertad. Esto complica la clasificación de su desaparición y no siempre se considera que estén en peligro, lo que lleva a que no se les cuente como desaparecidos "forzosos".

Menores no acompañados

A pesar de que los MENAs no se contabilizan de la misma forma, las desapariciones forzadas de personas, tanto adultos como menores, son una preocupación constante para SOS Desaparecidos. Según Amills, la tasa de resolución de los casos es alta (más del 95% de los casos de desapariciones se resuelven), pero siempre hay un número residual de personas, alrededor de 700 a 800, que no se localizan.

¿Por qué hay tantos menas desaparecidos en España?

Uno de los principales desafíos es la identificación de los casos forzosos. Muchas veces, el tiempo de respuesta es clave, y cuanto más rápido se actúa, mayores son las probabilidades de localizar a la persona desaparecida. Sin embargo, para los MENAs, el factor de desorganización en los centros de acogida y la falta de información sobre sus paraderos complican la resolución de estos casos.

Amills destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la localización de personas desaparecidas. Cada año, SOS Desaparecidos recibe cientos de llamadas de personas que creen haber visto a una persona desaparecida, lo que contribuye significativamente a la resolución de casos. A través de la difusión masiva en redes sociales y otros medios, la asociación logra que las alertas lleguen a un gran número de personas. En 24 horas, una alerta puede llegar a millones de personas, aumentando las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida.

Sin embargo, también mencionó la dificultad de verificar la información recibida, ya que no todas las llamadas son fiables. La asociación utiliza herramientas tecnológicas, como mapas de localización, para contrastar datos y verificar si los avistamientos corresponden a la persona en cuestión.

Uno de los aspectos más humanos de este drama es el sufrimiento psicológico que implica la desaparición de un ser querido. Amills, quien ha vivido la experiencia personalmente al tener un familiar desaparecido, explicó que el duelo por una desaparición es un proceso complicado y doloroso. No solo se enfrenta la incertidumbre de no saber si la persona está viva o muerta, sino que el tiempo no ayuda a sanar. Cada aniversario de la desaparición se convierte en una nueva oportunidad para recordar y mantener viva la esperanza.

SOS Desaparecidos

En este sentido, la ayuda psicológica y el apoyo mutuo entre familiares de desaparecidos es crucial para sobrellevar la situación. Amills insistió en que la "victimización" es una trampa emocional, ya que el dolor se puede ver intensificado por la necesidad constante de recibir apoyo externo, en lugar de buscar fuerzas internas para afrontar la tragedia.

Una de las propuestas de SOS Desaparecidos es la creación de una red internacional de voluntarios para las búsquedas de personas desaparecidas. Esta red incluiría desde unidades caninas y drones hasta profesionales de emergencias y psicólogos, con el objetivo de movilizar recursos en la localización de personas de manera más eficiente. Además, la colaboración con las fuerzas de seguridad y otras organizaciones facilita el trabajo conjunto para resolver los casos.