Miguel Ángel Pedrajas, el hombre detrás de las luces de Navidad de Madrid: "Un árbol como el que hay en la Puerta del Sol consume como un secador de pelo, unos 3.500 vatios"

Empieza la temporada de Navidad y con ella las calles de pueblos y ciudades se llenan de luz. El programa Poniendo las Calles de COPE, dirigido por Carlos Moreno 'El Pulpo', ha entrevistado a Miguel Ángel Pedrajas, director corporativo de operaciones de Ximénez Iluminación, la empresa cordobesa responsable de los alumbrados más espectaculares. Durante la charla, Pedrajas ha desmontado uno de los grandes mitos: el elevado consumo energético de estas instalaciones.

Un consumo energético mínimo

Pedrajas ha ofrecido un dato revelador para la tranquilidad de los ciudadanos. "Un árbol como el que hay en la Puerta del Sol consume como un secador de pelo, unos 3.500 vatios", afirmó. Gracias al cambio a la tecnología LED hace años, el consumo se ha reducido en un 90 %, un ahorro que también se nota en el hogar, ya que como explicó un electricista en COPE, con 30.000 luces en casa solo se pagan 70 euros más de luz. De hecho, el gasto total de la iluminación navideña apenas supone un 0,001 % en la factura de luz de un ayuntamiento.

A pesar de su bajo consumo, la magnitud de los proyectos es impresionante. Según el director de operaciones, una ciudad media puede tener entre dos y tres millones de puntos de luz, mientras que proyectos como el de Vigo o Madrid, pueden superar los 12 millones de puntos de luz. Precisamente, mantener las luces de Vigo cuesta casi 2,7 millones de euros en toda la Navidad, una cifra que demuestra la capacidad de Ximénez Iluminación, líder del sector en España.

Europa Press Luces de navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid

Vuelven los adornos tradicionales

En cuanto a las tendencias para la campaña de 2025, Pedrajas señala una vuelta a lo clásico. "Ha vuelto un poco lo tradicional", comentó. La preferencia se inclina por motivos tradicionales con protagonismo de elementos vegetales como hojas secas, piñas y ramas de abeto. Esta tendencia no solo crea ambientes acogedores, sino que también influye en la experiencia de compra, tal como explican los expertos sobre cómo las luces de Navidad manipulan el cerebro para que compremos más.

La paleta de colores también se rinde a la nostalgia. Los tonos cálidos como los dorados, verdes, rojos y terracotas son la base, aportando una sensación de "calidez y sofisticación". Se está pasando de los colores fríos y las estructuras metálicas a árboles más vegetales y naturales. Esta preferencia, según Pedrajas, es una tendencia internacional marcada en ferias como Christmas World.

EFE La Comunidad de Madrid proyecta a través del videomapping en su sede, la Real Casa de Correos, los colores de la bandera de España con motivo del Día de la Constitución

Un trabajo de todo el año

El montaje de la iluminación navideña es un trabajo que dura todo el año. La empresa, con sede en Puente Genil (Córdoba), comienza a desmontar en febrero, e inmediatamente después, entre marzo y abril, los clientes ya empiezan a elegir los diseños para la siguiente Navidad. Los montajes más grandes arrancan en pleno verano, "incluso el 31 de julio", para poder cumplir con los plazos.

Este adelanto se debe también a que las ciudades han entendido la iluminación como una inversión con retorno económico. Cada vez más localidades, como Málaga, hacen coincidir el encendido con el Black Friday para potenciar el comercio, la hostelería y el turismo. "Es una inversión que tiene un retorno a nivel de publicidad, pero sobre todo a nivel de ingreso", explicó Pedrajas en COPE.

Como creador de estas espectaculares estructuras, Miguel Ángel Pedrajas confesó que sus adornos favoritos son los techos y paraguas de luz, que se instalan desde la punta de un pino hasta las fachadas de una plaza, creando un efecto visual "espectacular" como el de la Plaza Mayor de León. Una labor que, a pesar del hartazgo que pueda suponer, hace "muy felices" a millones de personas.