Merche recuerda qué trabajo tuvo antes de la música y se sincera con Carlos Moreno 'El Pulpo': "Sería igual de feliz"

Merche, la cantante gaditana que ha conquistado los corazones de miles de fans durante más de dos décadas, ha vuelto con fuerza al panorama musical. En una entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo' en su programa Poniendo las Calles, la artista se mostró tan abierta como siempre, revelando detalles sobre su vida pasada y su carrera profesional.

Durante la conversación, que ya está causando sensación en redes sociales, Merche se sinceró sobre cómo sería su vida si no hubiera alcanzado el éxito en la música. La intérprete de No Me Pidas Más Amor confesó sin reservas que, a pesar de haber alcanzado la fama, ella sería igualmente feliz en su vida anterior. “Si no me hubiese dedicado a la música, seguiría siendo secretaria de dirección y estaría igualmente feliz”, afirmó con una sonrisa. La artista explicó que antes de lanzarse de lleno a su carrera musical, se dedicaba a la administración y dirección de empresas, tras haber sido profesora de música por un tiempo.

La sinceridad de Merche al hablar de sus raíces y de su vida antes de la música es un reflejo de su personalidad auténtica, siempre cercana y real con sus seguidores. Recordó cómo su pasión por la música la llevó a cumplir su sueño, aunque sin que su felicidad dependiera completamente de ella. "Era mi sueño, pero no dependía de mi felicidad de ello, porque me parecía además una utopía más que un sueño", comentó Merche, quien subrayó que, de no haber llegado el tren de la fama, hubiera seguido feliz en su vida anterior, cantando en pequeñas orquestas y disfrutando del proceso creativo a su manera.

Alamy Stock Photo La cantante Merche pasa durante la presentación de su nuevo espectáculo en Madrid

Carlos Moreno 'El Pulpo', quien compartió grandes momentos con Merche en sus comienzos, aprovechó para preguntarle sobre cómo se veía en una vida sin música y si su pasión por el escenario era el motor de su felicidad. La cantante, entre risas, destacó que, en definitiva, la música le dio algo muy especial, pero que su bienestar no estaría condicionado a ella. “Yo diría que dirigiría la empresa donde trabajaba, me gusta mucho estudiar y avanzar, pero igualmente seguiría cantando de manera más modesta", subrayó.

El regreso de Merche al escenario

El presentador también le preguntó sobre su percepción de la evolución de la industria musical y cómo se adapta a los nuevos tiempos. Merche no dudó en reconocer que la música ha cambiado enormemente, pero lo afronta con una actitud resiliente. La artista se mostró a favor de adaptarse sin perder su esencia, destacando la importancia de estar atentos a las nuevas formas de consumo musical, como las redes sociales, las cuales le costaron más al principio pero que con el tiempo ha aprendido a integrar en su día a día.

Merche está viviendo un momento clave en su carrera con el lanzamiento de su nuevo single Tengo Fe, un himno de amor incondicional que refleja su evolución artística. La cantante está llevando a cabo un tour muy especial, Tour de Lux Abre Tu Mente Ahora, con el que recorrerá varias ciudades españolas. Este tour no solo servirá para repasar sus grandes éxitos, sino que tiene un fuerte mensaje de tolerancia, respeto y lucha contra la violencia de género, como ella misma señaló durante la entrevista.

"Este concierto es un recordatorio no solo de mis éxitos, sino de un mensaje que sigue siendo necesario: que la violencia contra la mujer debe acabar ya. Este mensaje lo seguiré gritando porque, lamentablemente, aún persiste", dijo Merche con firmeza.

Con una carrera consolidada y más de 1.300 conciertos a sus espaldas, la gaditana sigue siendo una artista que emociona y conecta con su público de una manera única. Sus fans, que la han acompañado a lo largo de los años, son la clave de su éxito y siguen viajando kilómetros para verla en directo. En este sentido, Merche se mostró agradecida y emocionada por el cariño recibido: "Es lo más bonito que me ha dado esta bendita profesión", expresó.

Reflexiones sobre el amor y la vida

La conversación con 'El Pulpo' no solo giró en torno a su carrera, sino también a temas más personales, como el amor, que para Merche es un motor fundamental de la vida. La cantante insistió en la importancia de seguir creyendo en el amor, no solo el romántico, sino también el que se da entre amigos, familiares y la sociedad en general. "El amor mueve el mundo, y es lo que no podemos perder", afirmó con contundencia.

Merche también reflexionó sobre la rapidez con la que transcurre la vida y cómo, a pesar de los tropiezos, siempre es necesario seguir adelante con fe y esperanza. A sus 23 años de carrera, la artista sigue manteniendo los pies en la tierra, agradecida por el apoyo de su público y por la oportunidad de seguir compartiendo su música.