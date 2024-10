Jaime Urrutia se confiesa con Carlos Moreno 'El Pulpo' 40 años después de 'Cuatro Rosas' : "Si me llegan a decir"

La música en español ha tenido exponentes memorables, y uno de ellos es Jaime Urrutia, el carismático líder de Gabinete Caligari. En Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' y Urrutia celebraron el 40 aniversario del icónico mini LP 'Cuatro Rosas', una obra que marcó un hito en la historia del pop rock español.

Urrutia recuerda con nostalgia los momentos de la grabación en 1984, cuando un joven Gabinete Caligari se aventuraba a crear música en un contexto cultural muy diferente. "Si me llegan a decir que 40 años después estaría aquí presentando una reedición, no lo hubiera creído", reflexionó el artista. Este álbum no solo representó un punto de inflexión para el grupo, sino que también se erigió como un referente para muchos artistas que vinieron después.

La canción que da título al disco se ha consolidado como un himno del amor y un clásico del repertorio español. Urrutia menciona que la magia de la pieza radica en su composición, influenciada por bandas icónicas como los Rolling Stones. "Cuatro Rosas tiene un toque de romanticismo castizo, que a veces se puede pasar por alto", comenta, resaltando la singularidad que Gabinete Caligari trajo al panorama musical de los 80.

Jaime Urrutia

La creación del álbum fue un proceso creativo enérgico. Urrutia destaca cómo el productor Jesús Gómez introdujo elementos innovadores, como un solo de corno que sorprendió al grupo durante las sesiones de grabación. La espontaneidad y el entusiasmo de aquellos días han perdurado en la memoria de Urrutia, quien recuerda que en ese tiempo estaban "a su bola", disfrutando del arte de hacer música sin preocuparse por las tendencias.

'Cuatro Rosas'

La entrevista también ofrece un vistazo al contexto cultural de los años 80 en España, donde grupos como Gabinete Caligari, Alaska y Parálisis Permanente eran parte de una efervescente escena musical. Urrutia menciona cómo su formación inicial se vio influenciada por el movimiento siniestro del punk, pero con el tiempo decidieron adoptar un sonido más auténtico que resonaba con sus propias raíces musicales. "Empezamos a hacer lo que realmente nos gustaba", dice, refiriéndose a la mezcla de influencias que definieron su estilo.

El ambiente creativo era intenso, y Urrutia recuerda las noches de ensayo y las giras, donde la pasión por la música unía a los jóvenes artistas en un esfuerzo colectivo por dejar huella. Esta camaradería y el deseo de crear algo único han sido la esencia de Gabinete Caligari desde sus inicios.

Con motivo de la celebración del 40 aniversario, la reedición de 'Cuatro Rosas' no solo trae consigo un sonido remasterizado, sino también una serie de colaboraciones y textos de artistas contemporáneos que rinden homenaje a la obra. Urrutia se muestra agradecido por el reconocimiento de músicos como Andrés Calamaro, quien ha expresado su admiración por Gabinete Caligari. "Cuando alguien me dice que mis canciones les han marcado la vida, es una satisfacción enorme", afirma, evidenciando la profunda conexión que su música ha forjado a lo largo de las décadas.

Jaime Urrutia

A lo largo de la entrevista, se destaca el impacto duradero que 'Cuatro Rosas' ha tenido en generaciones de oyentes y artistas. La combinación de un sonido cautivador con letras sinceras ha hecho de esta canción un legado perdurable en la música española. Urrutia concluye con la esperanza de seguir conectando con el público, invitando a nuevas generaciones a redescubrir la magia de Gabinete Caligari.

La entrevista de Poniendo las Calles es un recordatorio de que la música es un viaje continuo, donde cada nota y letra resuena a través del tiempo, dejando huellas en los corazones de quienes la escuchan. Así, Jaime Urrutia y 'Cuatro Rosas' permanecen como testigos de una época dorada y como faros que iluminan el camino para el futuro del pop rock en español.