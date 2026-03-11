Marta Ruiz de Azcárate, enfermera en el 11-M: "El sufrimiento nos hace crecer y, sobre todo si lo sabemos transitar, acercarnos muchísimo más a Dios"

En el 22 aniversario del 11-M, el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha recordado la historia de Marta Ruiz de Azcárate, una de las enfermeras que vivió la tragedia en primera línea. Aquel día, que dejó 192 muertos y cerca de 2.000 heridos, marcó un antes y un después en su vida, llevándola por un doloroso camino que transformaría su existencia. El recuerdo de los atentados sigue vivo, como se refleja en el renovado espacio de memoria en Atocha.

Marta era muy joven y llevaba poco tiempo trabajando cuando el horror estalló en Madrid. "Fue un impacto muy grande, para mí fue un choque contra la realidad", ha relatado en el programa. Se encontraba en el quirófano cuando las noticias interrumpieron la programación con las primeras imágenes de la tragedia.

Un infierno de dos años

Lo que siguió a esa jornada fue un descenso a un "auténtico infierno", como ella misma lo describe. Cayó en una gran depresión que duró dos años, durante los cuales perdió mucho peso, tuvo que dejar de trabajar y apenas podía levantarse de la cama. "Muchas veces la gente cuando se enfrenta al suicidio, no lo hace porque quiera dejar de vivir, sino porque quiere dejar de sufrir", ha confesado.

En medio de la oscuridad, Marta mantenía un "diálogo constante" con Dios, preguntándole por qué había permitido tanto dolor. Aferrada a la oración, poco a poco comenzó a encontrar un sentido a todo lo vivido, una experiencia que también han compartido otras víctimas de aquel día. "El sufrimiento nos hace crecer y, sobre todo si lo sabemos transitar, nos hace acercarnos muchísimo más a dios, y eso es lo que me pasó a mí", ha asegurado.

Una nueva vida de misión

A raíz de esta transformación, Marta Ruiz de Azcárate decidió formarse para ayudar a otras personas que atraviesan momentos de dolor, como tantos sanitarios que vivieron el 11-M. Casada y madre de cuatro hijos, la vida le presentó otra prueba en enero de 2024, cuando su marido, Fer, sufrió un grave accidente. Su recuperación, que la familia considera "un milagro", reforzó su camino de fe.

Instagram: cambiando_el_foco Marta Ruiz de Azcárate y su marido Fer

Este verano, la familia al completo, como "iglesia doméstica", emprendió un viaje misionero a las Villas Miseria de Argentina. Para Marta, una misión en familia tiene "una riqueza y una profundidad que no tiene una misión individual". La experiencia les ha cambiado por completo y ahora se plantean mudarse allí para convertirse en una familia misionera a tiempo completo.

Allí se encontraron "un corazón necesitado, necesitado de que alguien le diga que merece la pena vivir", ha explicado Marta. Su historia es la de una víctima más de la barbarie del 11-M que supo encontrar un nuevo propósito. Comparte su testimonio y reflexiones sobre el sufrimiento y la fe en su libro "Cambiando el foco" y en sus redes sociales, que llevan el mismo nombre.