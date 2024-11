Marcos López Herrador da su versión sobre la historia de la banca y el dinero: "El ahorro es una virtud"

Marcos López Herrador, autor de La Historia de la Banca y el Dinero, ha logrado crear una obra que no solo explora la evolución del dinero y las instituciones bancarias, sino que lo hace de una manera tan amena y didáctica que hasta los lectores sin formación económica pueden entender sus complejos conceptos. En una conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo Las Calles, López Herrador desglosó las claves de su libro y la importancia de que todos comprendamos, de una vez por todas, qué es el dinero y cómo funciona.

El dinero es un concepto que, aunque todos creen conocer, muy pocos logran entender en su totalidad. A pesar de que todos hemos usado dinero alguna vez en nuestras vidas, muy pocos entienden su esencia, especialmente cuando intentamos bajar el concepto de dinero al terreno práctico. Según Marcos López Herrador, incluso los especialistas a menudo se pierden en la complejidad de este tema. A lo largo de su carrera como directivo en el Banco Santander y como profesor en la escuela de formación del banco, el autor se dio cuenta de que existía una gran brecha entre lo que la gente cree saber y lo que realmente necesita comprender sobre el dinero y la banca.

López Herrador, con una vocación didáctica que ha guiado su carrera profesional, decidió abordar este vacío con su libro. La Historia de la Banca y el Dinero se presenta como una obra accesible y divertida, llena de anécdotas e historias que hacen que la historia económica sea comprensible para todo tipo de lectores.

Uno de los enfoques más innovadores del libro es su viaje histórico. López Herrador comienza con los primeros intercambios en la prehistoria, cuando las tribus hacían trueques, y avanza hasta el sistema bancario y digital actual. El autor explica cómo la humanidad pasó de intercambiar productos y servicios directamente, a utilizar bienes como el ganado para realizar transacciones. Es fascinante, según el autor, cómo el concepto de dinero surgió de la necesidad de intercambiar excedentes de producción, y cómo los elementos que inicialmente funcionaron como dinero, como el ganado o metales preciosos, eran valorados por su utilidad y aceptación universal.

"El ahorro es una virtud"

"El dinero no tiene que estar materializado en nada," explica López Herrador, destacando que hoy en día el dinero físico (como los billetes y monedas) es solo una representación de lo que realmente es: una anotación en cuenta. Este concepto parece sencillo pero es revolucionario, porque significa que el dinero puede existir sin tener que estar respaldado por oro ni por ninguna otra cosa física. Con el auge de la tecnología y la digitalización, el dinero se ha convertido en una información, que puede ser transferida de una cuenta a otra sin necesidad de un objeto físico involucrado.

Un aspecto que López Herrador explora con especial detalle es la diferencia entre dinero y moneda. Aunque estos dos términos son frecuentemente utilizados como sinónimos, el autor subraya que el dinero es mucho más que una representación material (como una moneda o un billete). "El dinero es lo que hace la función de dinero," afirma, y esto incluye cualquier cosa que sea aceptada como medio de intercambio. Por ejemplo, en situaciones extremas como los campos de concentración, los cigarrillos llegaron a convertirse en una forma de dinero porque eran deseados por todos, se podían contar y se usaban para intercambiar bienes y servicios.

Además, el autor profundiza en la historia de la acuñación de monedas, señalando que la primera moneda romana fue acuñada en el Templo de Juno Moneta en 264 a.C., de ahí el origen de la palabra "moneda". La fascinación por estos detalles históricos no solo enriquece el libro, sino que demuestra cómo el concepto de dinero ha sido fundamental para el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de los siglos.

Otro tema crucial del libro es la función de la banca. López Herrador sostiene que la banca, tal como la conocemos hoy, se ha convertido en una institución omnipresente en la vida moderna, pero no siempre se ha entendido su verdadera función. La banca no solo sirve para gestionar el dinero físico, sino que su tarea esencial es llevar las cuentas de las transacciones, reflejando las capacidades de compra de las personas, empresas e instituciones. En este contexto, las anotaciones en cuenta se han convertido en la base de todo el sistema monetario.

"La banca no es necesariamente algo negativo," explica López Herrador. "Es un sistema que permite a las personas mover el dinero de manera más eficiente, y sin los avances bancarios, nuestra economía moderna no podría funcionar." Sin embargo, reconoce que para muchos ciudadanos, la banca parece casi como un "dentista", algo que temen por los costos asociados y la complejidad del sistema. Pero, al mismo tiempo, López Herrador hace un llamado a comprender mejor cómo funciona el sistema bancario, para no caer en errores que podrían costar dinero.

El libro de López Herrador es un ejemplo perfecto de cómo un tema complejo puede ser presentado de forma accesible y atractiva. A través de su estilo lúdico y su habilidad para contar historias, logra convertir lo que podría ser un texto denso y técnico en una lectura agradable y enriquecedora. Además, su enfoque práctico permite a los lectores comprender mejor cómo se mueve el dinero en el mundo moderno y por qué la economía funciona de la manera en que lo hace.