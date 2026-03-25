Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "Si yo antes hacía la compra semanal, pues ahora aguanto hasta 10 días, consigue hacer una menos al mes organizando un menú quincenal"

La cesta de la compra se ha encarecido de forma notable en el último mes, con una subida del 1,5% en marzo respecto a febrero. Productos básicos como la carne, las frutas y las verduras han reflejado el incremento de los fertilizantes, afectando directamente a la economía doméstica de miles de familias.

El precio de los huevos se ha disparado, con un incremento de más de un 30% desde febrero del año pasado, llegando a superar en muchos supermercados los cuatro euros la docena. Esta subida impacta no solo en los hogares, sino también en la hostelería, como explica Manuel Hernández, dueño de un bar en Madrid, que ha tenido que subir el precio de la tortilla de 7 a 10 euros y, como consecuencia, ha notado que le encargan menos.

El método para hacer una compra menos al mes

En este contexto, ahorrar es casi misión imposible, especialmente para las familias numerosas. Para dar luz sobre cómo gestionar el gasto, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha entrevistado en 'Poniendo las Calles' de COPE a Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos y experta en ahorro. Es la impulsora del proyecto 'Solo somos 13', con el que busca ayudar a otras familias a organizarse.

El principal truco de Lourdes es sencillo pero efectivo: alargar el tiempo entre compras. Según ha explicado, "si yo antes hacía la compra semanal, pues ahora aguanto hasta 10 días". Con esta estrategia, que apoya con la organización de un menú quincenal, consigue que "al final de mes has hecho una compra menos".

Instagram: solosomos13 Lourdes Álvarez con su marido en su boda

Para optimizar su jornada, realiza la compra online en un único supermercado, ya que considera que su tiempo "también vale dinero". Aunque aprovecha ofertas puntuales, por ejemplo en el vino que le gusta a la familia, no le compensa comprar grandes formatos por problemas de espacio en la despensa, ya que para ella "el orden es muy importante".

Mi vida no me la puede controlar el dinero"

La vida no se puede parar

En su casa, donde ahora viven siete de sus once hijos, se consumen unas cinco docenas de huevos semanales. A pesar del incremento del recibo de la luz, Lourdes se niega a que los precios dicten su día a día. Tiene una lavadora de 13 kilos que pone más de una vez al día y no renuncia a la secadora si es necesario porque, como dice, no puede dejar de vivir.

Su enfado con la situación la llevó a una reflexión: "Me repatea tanto que me digan cuántas lavadoras tengo que poner y cómo tengo que vivir". Por ello, afirma con rotundidad que "mi vida no me la puede controlar el dinero", una postura que defiende ante las constantes subidas de precios impuestas.

La mayor injusticia que hay en este mundo es tratar a todo el mundo igual"

Instagram: solosomos13 Lourdes Álvarez, con su familia

El secreto es cambiar la mirada

Lourdes considera que los hijos son "un regalo" y que esta perspectiva lo cambia todo. Para ella, es fundamental apoyar a la familia como núcleo de la sociedad y su fe le ayuda a entender que no todo depende de ella, lo que le proporciona una gran paz.

Con algún hijo con necesidades especiales y su propio diagnóstico de TDAH, ha aprendido a "amar la diversidad". Esta experiencia le ha enseñado que "la mayor injusticia que hay en este mundo es tratar a todo el mundo igual", ya que cada persona tiene sus propios dones y ritmos, una visión clave en debates como el de la elección de colegio.

Finalmente, desvela la que para ella es la clave más importante de todas para que el engranaje funcione: que el centro de todo sean ella y su marido. "El centro somos Jorge y yo", ha asegurado. Poner a la pareja en primer lugar es lo que, según su experiencia, "hace que este barco tire para adelante".