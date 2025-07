Un joven va de Marruecos a La Rioja porque un amigo le llama y al encontrar un trabajo se da cuenta: "Me tratan muy bien"

La historia de Adam es la viva imagen del sacrificio, la lucha y la esperanza que encierra el sueño migrante en España. A sus 19 años, este joven marroquí ha recorrido un camino duro, lleno de obstáculos y renuncias, hasta lograr encontrar en La Rioja un lugar donde sentirse valorado y respetado. Pero su llegada aquí no fue casual ni fácil; fue el resultado de un llamado, la fuerza de la familia y una voluntad inquebrantable.

La llamada que cambió su destino

Hace cinco años, Adam era un adolescente como tantos otros en Marruecos, donde su vida giraba en torno a un balón de fútbol. Jugaba en las categorías inferiores de un equipo de primera división, soñando con un futuro profesional. Sin embargo, todo cambió cuando la enfermedad grave de su hermana obligó a Adam a dejar atrás su sueño para estar con su familia.

"Me llamaron para decirme que mi hermana estaba muy enferma y necesitaba una operación urgente", relató Adam. Este suceso le hizo regresar a Marruecos, pero cuando quiso volver a España la frontera estaba cerrada. Sin pensarlo dos veces, decidió nadar más de cinco kilómetros desde un pueblo pequeño de Castillejos hacia Ceuta, enfrentándose al frío cortante y la oscuridad de la noche. "Cada brazada era un desafío, pero no podía dejar de hacerlo", explicó. Su llegada fue dura: la pandemia de 2020 le confinó en cuarentena, y luego pasó meses en un centro de menores, viviendo condiciones muy difíciles.

A pesar de la adversidad, Adam encontró en el fútbol una vía de escape para mantenerse alejado de las malas influencias en la calle. "Si no juegas fútbol, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la calle? ¿Vas a fumar con los colegas? Yo prefiero jugar y hacer deporte", confesó.

Una nueva vida en La Rioja

Después de varios intentos y mucho sufrimiento para colarse en un camión que le llevara a la península, la suerte finalmente le sonrió. Un amigo desde Logroño le llamó y le invitó a venir a La Rioja. Fue entonces cuando la realidad comenzó a cambiar para Adam: "Aquí me han tratado muy bien. Me han llevado a un piso de menores, donde estuve casi tres años. Me han dado muchos cursos y he podido encontrar trabajo."

En Logroño, Adam pudo por fin retomar su pasión por el fútbol y volvió a jugar en el Club Deportivo Villegas, un paso significativo hacia la normalidad y la integración. Su experiencia es un reflejo del día a día de muchos jóvenes inmigrantes que llegan a España cargados de sueños y dispuestos a superar cualquier barrera.

La historia de Adam no solo habla de la migración y las dificultades de llegar a Europa, sino también del poder de la solidaridad, la familia y la perseverancia. "Me tratan muy bien" dice con gratitud, dejando claro que, pese a los años de lucha, es posible encontrar un lugar donde sentirse acogido y respetado.

Este relato, contado en el programa Poniendo las Calles de COPE, nos recuerda que detrás de cada estadística hay una persona con una historia humana, y que el camino hacia la integración puede estar lleno de esperanza cuando se da la oportunidad y el apoyo adecuado.