Una vecina de Torre Pacheco dice lo que realmente necesita la localidad para acabar con su problema: "Que no vengáis más"

La violencia vivida en los últimos días en Torre Pacheco (Murcia) ha despertado una oleada de opiniones externas, muchas de ellas interesadas. Pero una de las voces más compartidas en redes sociales no es la de un medio, ni la de un político, sino la de una vecina: Alba, usuaria de TikTok con el perfil @albaalczr_, que ha querido explicar desde dentro lo que realmente está ocurriendo en su municipio. Su reflexión se ha hecho viral por su tono directo, su crítica a los extremos y su mensaje claro: “Lo que necesitamos los vecinos de Pacheco es que no vengáis más”.

Vecinos hartos de ser usados

Más sobre Torre Pacheco La Conferencia Episcopal rechaza los actos violentos en Torre Pacheco y destaca la contribución de los migrantes en la economía y las iglesias

Todo comenzó tras una brutal agresión a un anciano, presuntamente por parte de tres jóvenes de origen magrebí. Según Alba, este hecho encendió la alarma entre los vecinos, que decidieron organizar una manifestación “no contra los marroquíes ni los gitanos, sino contra la falta de seguridad” en el pueblo. Pero lo que debía ser una protesta vecinal se convirtió, según su testimonio, en una plataforma para que elementos ajenos al municipio y vinculados a la ultraderecha desataran el caos. “Vinieron al grito de ‘¡Viva Franco!’ y con saludos nazis a pegar a magrebíes que ni siquiera estaban haciendo nada”, denuncia.

Al día siguiente, el pueblo vivió una batalla campal. Grupos de magrebíes (también de fuera del municipio) respondieron a las agresiones del día anterior. La violencia fue mutua y generalizada, pero, como recalca Alba, “ni unos ni otros eran de Pacheco”. La situación fue tan extrema que la joven asegura que “los vecinos tenemos miedo”, pero no por las personas migrantes que llevan años viviendo allí: “Nunca hemos tenido problemas de convivencia con los magrebíes, ni con los chinos, ni con los rumanos”.

“Nos usáis para vuestros discursos”

La reflexión de esta vecina de Torre Pacheco se aleja del discurso fácil. “A la extrema derecha le viene muy bien decir que los magrebíes han sembrado el caos, y a la izquierda le viene genial decir que ha sido la ultraderecha”, lamenta. Para ella, ambas posturas instrumentalizan el dolor del pueblo. “La mayoría ni siquiera son de aquí. Vienen, queman contenedores, pegan palizas, hacen barricadas y luego se van a su casa. Les suda los cojones cómo se haya quedado el pueblo”.

EFE Una mujer con una bandera de España con el sagrado corazón de Jesús en la concentración de este martes en Torre Pacheco

Su denuncia también alcanza a las fuerzas de seguridad: “Tenemos mucha policía, pero la realidad es que no hacen nada. Siempre hemos tenido ese problema en Pacheco”. Como ejemplo, menciona el reciente ataque a un kebab muy querido en el pueblo, propiedad de Hassan, “una persona que ningún pachequero hubiera desvalijado”. En los vídeos, se ve a los agresores –“españoles y de ultraderecha”– actuando impunemente, mientras “la policía, en vez de bajarse del coche, hace como que no ha visto nada”.

Cargando…

Alba también ha alertado de nuevas movilizaciones ilegales, como la convocada por personas de Socuéllamos y Vitoquiles, que no han sido autorizadas por la Delegación del Gobierno, y que, según ella, “solo generarán más violencia”. Advierte que el problema ya no es solo local: “Lo que estáis haciendo es joder un pueblo y crear un problema ya no solo en Pacheco, sino en toda la comarca de Murcia e incluso en todo el país”.

EFE Varias personas expulsan a una presentadora de TVE este martes de una concentración en Torre Pacheco

El vídeo, grabado con indignación pero también con dolor, termina con un ruego: “Sé que queréis ayudar, pero no nos estáis ayudando. Lo que necesitamos es que dejéis actuar a la policía, que venga más policía, que ayuden a los vecinos de verdad. No necesitamos que vengáis vosotros de justicieros a jodernos el pueblo”.