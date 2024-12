El invento de un valenciano de 22 años que pondrás en tu casa y acabará con las consecuencias de la sequía

En un contexto donde la sequía se ha convertido en una de las principales preocupaciones medioambientales, sobre todo en España, un joven diseñador valenciano ha desarrollado un invento que podría revolucionar la manera en que gestionamos uno de nuestros recursos más preciados: el agua. Martín Bello, de 22 años, acaba de graduarse en diseño de productos por la Universidad del Oeste de Inglaterra y ha creado una teja que no solo ayuda a reducir el consumo de agua en los hogares, sino que también promueve la reutilización del agua de lluvia, un recurso frecuentemente desaprovechado.

El proyecto de Bello consiste en una teja que, mediante un ingenioso sistema de filtrado y almacenamiento, recoge el agua de lluvia y la dirige a un tanque de reserva. "La teja está compuesta por tres elementos clave: un filtro exterior, un segundo filtro más refinado y un tanque de almacenamiento", explica Martín. Este sistema permite que el agua recolectada, que pasa por los filtros de gravedad, sea dirigida a áreas de la casa que no requieren agua potable, como el baño o la lavadora.

El impacto de esta solución es considerable, ya que podría reducir más del 50% del consumo de agua de un hogar. "El agua de lluvia puede ser utilizada para actividades cotidianas que no requieren agua potable, lo que nos permite optimizar este recurso tan valioso", señala Bello.

mbellourbez El invento de Martín Bello Urbez

Martín Bello siempre ha tenido una fuerte conexión con el medio ambiente. Nacido en Valencia, una ciudad que sufre las consecuencias de la sequía y el cambio climático, se sintió inspirado por la necesidad de encontrar soluciones prácticas a los problemas del agua. "En Valencia, la lluvia es escasa y, cuando llega, lo hace en grandes cantidades. Al mudarme a Bristol, me di cuenta de que allí llueve de manera más constante, aunque ligera, y vi cómo muchas personas almacenaban esta agua para regar sus plantas", comenta.

El invento

Este hábito, que vio en el Reino Unido, lo llevó a plantearse una idea revolucionaria: ¿por qué no aprovechar el agua de lluvia dentro de las viviendas para reducir el consumo de agua potable? La solución que propuso no solo está diseñada para ser funcional, sino también accesible y fácil de instalar en cualquier hogar.

El impacto de la propuesta de Bello no ha pasado desapercibido. El joven diseñador fue galardonado con el prestigioso Design Impact Award en la Gala London New Designers 2024, un evento que premia a los nuevos talentos en el ámbito del diseño. Este reconocimiento no solo destaca la innovación de su proyecto, sino que también subraya su potencial para generar un cambio significativo en la lucha contra la escasez de agua.

"Fue una sorpresa increíble", comenta Martín sobre el momento en que recibió la noticia. "Fue un honor ser seleccionado para representar a mi universidad, pero cuando me anunciaron como ganador, me sentí realmente afortunado. Este premio ha sido uno de los momentos más especiales de mi carrera".

mbellourbez Martín Bello Urbez presentando su proyecto

Una de las preguntas más frecuentes al presentar la teja es si su implementación es económica. "Es cierto que la inversión inicial puede ser algo más elevada que la de una teja convencional, pero a largo plazo, los hogares verán un ahorro considerable en las facturas de agua", explica Martín. Su diseño es similar al de las placas solares en este aspecto: el desembolso inicial es alto, pero los beneficios a largo plazo son indiscutibles.

Un valenciano de 22 años

Además, la teja no requiere energía eléctrica para su funcionamiento, ya que los filtros operan mediante gravedad, lo que la convierte en una opción aún más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

"Lo que más me atrae del diseño es la capacidad de transformar ideas en productos que puedan mejorar el entorno. Cada proyecto es una oportunidad para hacer algo positivo", afirma. Martín también tiene en mente otros proyectos relacionados con el diseño inmobiliario, enfocándose en necesidades específicas, como la creación de muebles ergonómicos para personas con discapacidades.